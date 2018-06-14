Футболист сборной России Газинский назвал гол на чемпионате мира мечтой детства

В стартовой встрече турнира российская сборная разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0

В стартовой встрече турнира российская сборная разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0. Газинский вошел в историю как автор первого гола чемпионата мира 2018 года в России.

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Полузащитник сборной России по футболу Юрий Газинский назвал гол на чемпионате мира мечтой детства. Об этом он рассказал журналистам после стартового матча чемпионата мира - 2018.

"Всегда приятно забивать, тем более на таких крупных турнирах. Можно было только мечтать об этом в детстве. Мечта сбылась, я очень рад этому", - сказал Газинский.

"Наша задача была максимально использовать все моменты, забить как можно больше мячей. Не думали, сколько забьем, задача была выиграть. Безусловно, крупная победа придаст нам положительных эмоций", - добавил он.

Сборная России проведет следующий матч 19 июня в Санкт- Петербурге против команды Египта, начало встречи - 21:00 мск. 25 июня российские футболисты в Самаре сыграют против сборной Уругвая. Чемпионат мира завершится 15 июля.