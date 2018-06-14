Сборные Нигерии и Хорватии прибыли в Калининград, где встретятся в матче ЧМ-2018

Встреча состоится 16 июня

"Международный аэропорт Храброво принял лайнеры, на борту которых находились футболисты сборных Нигерии и Хорватии. Оба чартера приземлились в Калининграде с небольшим опережением расписания", - сказала она.

КАЛИНИНГРАД, 14 июня. /ТАСС/. Сборные Нигерии и Хорватии вечером в четверг прилетели в Калининград, где 16 июня проведут матч группового этапа чемпионата мира по футболу. Об этом ТАСС сообщила помощник генерального директора аэропорта Храброво Наталья Грицун.

Грицун уточнила, что самолет с командой Нигерии прибыл из Минеральных Вод, а лайнер со сборной Хорватии - из Санкт- Петербурга. Сборная Нигерии во время турнира базируется в Ессентуках, а сборная Хорватии - на базе в Рощино под Санкт- Петербургом.

В четверг, ближе к полуночи, ожидается прибытие в Храброво первого чартерного рейса с болельщиками из Загреба. Всего накануне первой игры ЧМ-2018 в Калининграде ожидается прилет пяти чартерных рейсов из Загреба, они доставят около 700 болельщиков.

Калининград примет четыре игры группового этапа: Хорватия - Нигерия (16 июня), Сербия - Швейцария (22 июня), Испания - Марокко (25 июня) и Англия - Бельгия (28 июня). В период проведения матчей чемпионата в аэропорту Храброво запланировано дополнительно к летнему расписанию в июне более 140 авиарейсов, свыше 100 из них - это рейсы со свободной продажей билетов.