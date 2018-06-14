Алаев: Россия задала высокую планку организации ЧМ по футболу

Чемпионат мира в России стартовал в четверг матчем между хозяевами и сборной Саудовской Аравии, россияне победили со счетом 5:0

МОСКВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Россия задала высокую планку в плане организации чемпионата мира по футболу. Такое мнение ТАСС высказал и. о. президента Российского футбольного союза Александр Алаев.

Чемпионат мира в России стартовал в четверг матчем между хозяевами и сборной Саудовской Аравии. Он завершился победой россиян со счетом 5:0.

"Россия полностью готова к чемпионату мира: мы подняли высокую планку в плане организации, будем все вместе ее [планку] держать. Хотелось бы поздравить всю страну с началом этого события, - сказал Алаев. - Ребята не подвели, за что им отдельное спасибо, они вышли с хорошими настроем и мобильностью, заряженные на победу. Всего лишь сделан первый шаг, обольщаться не стоит - это всего лишь три очка, неважно какая победа".

Следующий матч россияне проведут 19 июня в Санкт- Петербурге против команды Египта.