Авербух: церемония открытия ЧМ-2018 прошла успешно и придала силы сборной России

В церемонии открытия турнира, которая состоялась перед игрой, приняли участие чемпион мира испанец Икер Касильяс, российская модель Наталья Водянова, чемпион мира в составе сборной Бразилии Роналдо

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Церемония открытия чемпионата мира по футболу 2018 года прошла успешно и стала зарядом энергии для игроков сборной России. Об этом сообщил журналистам организатор церемонии, хореограф Илья Авербух.

Смотрите также Герои матча Россия - Саудовская Аравия

Матч открытия ЧМ-2018 состоялся в московских "Лужниках" и завершился победой сборной России над командой Саудовской Аравии со счетом 5:0. В церемонии открытия турнира, которая состоялась перед игрой, приняли участие чемпион мира испанец Икер Касильяс, российская модель Наталья Водянова, чемпион мира в составе сборной Бразилии Роналдо, исполнители классической музыки, а также исполнители Робби Уильямс и Аида Гарифуллина. "Очень доволен тем, как все прошло. Конечно, видел какие-то шероховатости, но главное - получилось, все стало единым целым, церемония и сам матч. Церемония стала зарядом энергии, который, надеюсь, принес удачу игрокам. Церемония впервые проводилась в таком формате, она получилось удачной и пришлась зрителям по душе", - сказал Авербух.

Смотрите также Яркие кадры церемонии открытия чемпионата мира по футболу