Авербух: церемония открытия ЧМ-2018 прошла успешно и придала силы сборной России

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Церемония открытия чемпионата мира по футболу 2018 года прошла успешно и стала зарядом энергии для игроков сборной России. Об этом сообщил журналистам организатор церемонии, хореограф Илья Авербух.
Матч открытия ЧМ-2018 состоялся в московских "Лужниках" и завершился победой сборной России над командой Саудовской Аравии со счетом 5:0. В церемонии открытия турнира, которая состоялась перед игрой, приняли участие чемпион мира испанец Икер Касильяс, российская модель Наталья Водянова, чемпион мира в составе сборной Бразилии Роналдо, исполнители классической музыки, а также исполнители Робби Уильямс и Аида Гарифуллина.
"Очень доволен тем, как все прошло. Конечно, видел какие-то шероховатости, но главное - получилось, все стало единым целым, церемония и сам матч. Церемония стала зарядом энергии, который, надеюсь, принес удачу игрокам. Церемония впервые проводилась в таком формате, она получилось удачной и пришлась зрителям по душе", - сказал Авербух.
Во время церемонии открытия Уильямс показал неприличный жест в камеру, который попал в прямую трансляцию.
"Никто не знает, что закладывал Робби [в этот жест], но могу сказать, что во время репетиций он был очень профессионален и радушен. Я бы расценил это в качестве ответа всем скептикам, которые критикуют его на родине, уверен, что это никакого отношения не имеет к нам или в сторону России. Думаю, что он мог этим показать свою силу, ведь Робби - большая звезда и вправе делать, что считает нужным. Я, как хореограф, такого жеста ему не ставил, конечно", - заключил Авербух.
Сборная России проведет следующий матч 19 июня в Санкт- Петербурге против команды Египта, начало встречи - 21:00 мск. 25 июня российские футболисты в Самаре сыграют против сборной Уругвая. Чемпионат мира завершится 15 июля.