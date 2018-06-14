Головин заявил, что не чувствует себя главным героем матча открытия ЧМ-2018

В стартовом матче турнира российская сборная разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0, Головин забил гол и отдал две голевые передачи

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Полузащитник сборной России по футболу Александр Головин не чувствует себя главным героем стартового матча чемпионата мира. Об этом он рассказал журналистам.

"Главным героем я себя не чувствую, играла хорошо вся команда. Мы подготовились, выложились и дали бой. Кто не смотрел игру, судя по счету может сказать, что было легко, но они хорошо владели мячом, моментами было очень тяжело", - сказал Головин.

Головин заверил, что футболисты сборной не чувствовали давления перед стартовой игрой. "Было только волнение. Мы ни о чем не думали, просто готовились к своей игре. Как получилось - так и получилось", - сказал он.

В следующем матче сборная России 19 июня сыграет с командой Египта. "Мы будем готовиться, каждый будет биться в следующей игре, как сегодня. Мы будем думать, как остановить не только Салаха, а всю команду. У сборной Египта много сильных игроков", - отметил Головин.