Путин поздравил Черчесова с победой в первом матче на ЧМ-2018

Президент также пожелал российской сборной дальнейших успехов на чемпионате

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин позвонил тренеру сборной РФ по футболу Станиславу Черчесову и поздравил с победой в первом матче на ЧМ-2018.

Глава государства также пожелал российским футболистам дальнейших успехов на чемпионате.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также поздравил российских футболистов. "Молодцы", - сказал он в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Сборная России в четверг в стартовом матче чемпионата на стадионе "Лужники" в Москве победила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0.