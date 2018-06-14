Около 9 тыс. человек посмотрели матч открытия ЧМ на фестивале болельщиков в Ростове

По данным источника ТАСС, никаких внештатных и чрезвычайных ситуаций за это время не произошло

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июня. /ТАСС/. Около девяти тысяч человек посетили фестиваль болельщиков в Ростове-на-Дону во время трансляции матча открытия чемпионата мира между сборными России и Саудовской Аравии (5:0), сообщили ТАСС в правоохранительных органах региона.

По данным источника ТАСС, никаких внештатных и чрезвычайных ситуаций за это время не произошло.

В Ростове-на-Дону в четверг стояла жаркая летняя погода - около 30 градусов тепла.