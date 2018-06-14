Около 9 тыс. человек посмотрели матч открытия ЧМ на фестивале болельщиков в Ростове

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июня. /ТАСС/. Около девяти тысяч человек посетили фестиваль болельщиков в Ростове-на-Дону во время трансляции матча открытия чемпионата мира между сборными России и Саудовской Аравии (5:0), сообщили ТАСС в правоохранительных органах региона.
По данным источника ТАСС, никаких внештатных и чрезвычайных ситуаций за это время не произошло.
В Ростове-на-Дону в четверг стояла жаркая летняя погода - около 30 градусов тепла.
Как ранее сообщал руководитель дирекции по подготовке и проведению ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону Павел Гавриков, планируется, что фестиваль болельщиков за все время работы посетят до 1 млн человек. В первый день его работы организаторы ожидают более 20 тысяч человек.
На фестивале выступят популярные российские группы - IOWA, "Каста", "Агата Кристи", "Смысловые Галлюцинации" и другие. Кроме того, организаторы дадут возможность выступить на сцене региональным творческим коллективам. Также ожидаются выступления национальных коллективов тех стран, чьи сборные будут играть в Ростове. На фестивале болельщиков будут работать городские волонтеры.
На стадионе "Ростов-Арена" пройдут пять матчей чемпионата мира. На групповом этапе тут сыграют сборные Бразилии и Швейцарии (17 июня), Уругвая и Саудовской Аравии (20 июня), Южной Кореи и Мексики (23 июня), Исландии и Хорватии (26 июня), также город примет один матч 1/8 финала (2 июля).