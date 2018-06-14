Кирьяков: сборная России победила в стартовом матче ЧМ благодаря командной игре

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Сборная России разгромила команду Саудовской Аравии в стартовом матче чемпионата мира за счет слаженного командного взаимодействия. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ТАСС высказал бывший нападающий национальной команды Сергей Кирьяков.
В четверг сборная России разгромила команду Саудовской Аравии в стартовом матче чемпионата мира со счетом 5:0. В следующей встрече соперником подопечных Станислава Черчесова станет сборная Египта, игра состоится 19 июня в Санкт-Петербурге.
"Футболисты старались действовать дисциплинированно, прежде всего, при обороне, - сказал Кирьяков. - Также были отлажены командные взаимодействия, игроки быстро организовывали контратаки. Но все-таки голы были забиты в большинстве случаев благодаря индивидуальным усилиям, за исключением первого. Также хочу отметить, что неплохо в игру вошел Черышев".
Также Кирьяков отметил, что команде удалось компенсировать потерю Алана Дзагоева, который был заменен в первом тайме из-за травмы.
"Команде удалось компенсировать потерю Дзагоева. Черышев перешел на свой любимый левый фланг, а Головин сместился на позицию "под нападающими", - добавил собеседник агентства.
Следующими соперниками россиян на групповом этапе станут команды Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).