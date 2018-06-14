Кирьяков: сборная России победила в стартовом матче ЧМ благодаря командной игре

В четверг сборная России разгромила команду Саудовской Аравии в стартовом матче чемпионата мира со счетом 5:0

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Сборная России разгромила команду Саудовской Аравии в стартовом матче чемпионата мира за счет слаженного командного взаимодействия. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ТАСС высказал бывший нападающий национальной команды Сергей Кирьяков. В четверг сборная России разгромила команду Саудовской Аравии в стартовом матче чемпионата мира со счетом 5:0. В следующей встрече соперником подопечных Станислава Черчесова станет сборная Египта, игра состоится 19 июня в Санкт-Петербурге.

Смотрите также Герои матча Россия - Саудовская Аравия