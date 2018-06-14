Дзюба: футболисты сборной России сами не ожидали такого результата в матче открытия ЧМ

Россияне разгромили команду Саудовской Аравии со счетом 5:0

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Игроки сборной России по футболу сами не ожидали, что могут разгромно победить команду Саудовской Аравии в матче открытия чемпионата мира. Об этом заявил нападающий сборной России Артем Дзюба в эфире Первого канала.

Матч завершился со счетом 5:0 в пользу сборной России. Дзюба вышел на замену на 70-й минуте встречи и через 89 секунд забил гол.

"Огромное спасибо болельщикам, что услышали мой призыв, - сказал Дзюба. - Я получил много пожеланий, люди откликнулись. Спасибо тем, кто пришел на стадион, тем, кто смотрел по телевизору, - чувствовалась поддержка. Все счастливы, мы сами не ожидали [такой крупной победы], но впереди сильные соперники, необходимо обязательно выигрывать, чтобы выйти из группы".

Россияне в следующем матче сыграют против команды Египта 19 июня в Санкт-Петербурге (21:00 мск). 25 июня сборная России встретится с командой Уругвая в Самаре.