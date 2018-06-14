Поздняков: сборная России порадовала высокой реализацией моментов в матче открытия ЧМ

В четверг россияне в Москве на стадионе "Лужники" обыграли команду Саудовской Аравии со счетом 5:0

МОСКВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Сборная России по футболу в матче открытия чемпионата мира с командой Саудовской Аравии продемонстрировала высокую реализацию голевых моментов. Такое мнение ТАСС высказал президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

В четверг россияне в Москве на стадионе "Лужники" обыграли команду Саудовской Аравии со счетом 5:0.

"Получил настоящее удовольствие от игры. Наша команда очень порадовала высокой реализацией голевых моментов. Наши ребята преуспели в этом важнейшем элементе игры. Отмечу и замены, произведенные Черчесовым, - двое из вышедших на поле забили голы (Денис Черышев, заменивший получившего травму Алана Дзагоева, и Артем Дзюба - прим. ТАСС), такое нечасто случается", - отметил Поздняков.

Следующий матч российская команда проведет со сборной Египта в Санкт-Петербурге 19 июня.