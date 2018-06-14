Газинский: футболисты РФ должны как можно быстрее забыть победу над саудовцами на ЧМ

В четверг сборная России разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0 в матче открытия чемпионата мира 2018 года

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Игроки сборной России по футболу должны как можно быстрее забыть крупную победу над командой Саудовской Аравии в матче открытия чемпионата мира 2018 года и готовиться к следующим встречам. Об этом в эфире Первого канала рассказал полузащитник российской команды Юрий Газинский.

В четверг сборная России разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0 в матче открытия чемпионата мира 2018 года. Газинский стал автором первого мяча турнира. Встреча прошла в Москве на стадионе "Лужники".

"Все очень долго ждали этого матча, поздравляю всех с победой. Эмоции зашкаливают, матч был очень тяжелый, задача постараться забить как можно быстрее, а теперь нужно как можно быстрее забыть эту победу и готовиться к следующим матчам. В перерыве [Станислав] Черчесов просил не расслабляться, 2:0 - счет очень скользкий. Атмосфера на стадионе была фантастическая, очень приятно, когда столько болельщиков гонят тебя вперед", - сказал Газинский.

В матче второго тура группового этапа сборная России 19 июня в Санкт-Петербурге сыграет с командой Египта, саудовцы - 20 июня в Ростове-на-Дону с уругвайцами.