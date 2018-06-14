Федун: российские футболисты победили в стартовом матче ЧМ благодаря правильным заменам

Владелец "Спартака" отметил игру центральной линии российской команды, назвав ее качественной

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу выиграла у команды Саудовской Аравии в первом матче чемпионата мира за счет правильных замен и правильной тактики. Такое мнение журналистам высказал владелец "Спартака" Леонид Федун.

Россияне обыграли соперника со счетом 5:0. Три мяча из пяти забили футболисты, которые вышли на поле после замен, авторами голов стали Денис Черышев (два мяча) и Артем Дзюба (один гол).

"Поначалу у игроков был мандраж. Просто класс наших футболистов гораздо выше, чем класс футболистов Саудовской Аравии. Хотя было видно, что они очень техничные и сыгранные. Но правильная тактика и правильные замены привели к тому, что наша команда выиграла", - сказал Федун.

"Если мы проигрываем, то соперник у нас сильный, если выигрываем - все говорят, что слабый. Если бы играли с ними в старую тактику тотального давления, катания мяча, то на контратаках они могли бы нам забить. Помните, был один обрез и это чуть не привело к голу? За два тайма у нас были всего две невынужденные потери, не вспомню, когда такое было", - добавил Федун.