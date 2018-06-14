Эксперт: российские футболисты не допустят эйфории после победы в матче открытия ЧМ-2018

Российская команда в матче открытия чемпионата мира в четверг разгромила сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0

СОЧИ, 14 июня. /Корр. ТАСС Александр Бокулев/. Футболисты сборной России понимают уровень команды Саудовской Аравии и не допустят эйфории перед следующими матчами чемпионата мира. Такое мнение ТАСС по телефону высказал бывший футболист и тренер сборной России Игорь Корнеев.

Российская команда в матче открытия чемпионата мира в четверг разгромила сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0. Встреча прошла в Москве на стадионе "Лужники".

"Сегодня сборная России одержала важную победу, приятно так начинать чемпионат мира, думаю, у болельщиков сегодня отличные эмоции. При этом игра началась примерно на равных, но саудовцы по ходу матча продолжали ошибаться, а наши ребята этим здорово воспользовались. Уверен, они понимают, с кем сегодня играли, и не допустят эйфории перед следующими матчами, ведь впереди соперники в лице сборных Египта и Уругвая", - сказал Корнеев.

Лучшим игроком матча открытия ЧМ-2018 был признан российский полузащитник Денис Черышев, забивший два гола. 27-летний футболист вышел на замену в первом тайме вместо полузащитника Алана Дзагоева, получившего травму. Нападающий Артем Дзюба, вышедший на замену вместо форварда Федора Смолова, отличился одним голом и одной голевой передачей.