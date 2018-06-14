Газзаев: сборная России по футболу сделала хороший задел для выхода из группы на ЧМ-2018

Бывший главный тренер национальной команды считает, что травма Дзагоева может сказаться на выступлении российской сборной на турнире

МОСКВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Победа сборной России над командой Саудовской Аравии является хорошим заделом для выхода из группы на чемпионате мира по футболу. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер национальной команды, депутат Госдумы Валерий Газзаев.

Матч открытия турнира прошел в четверг в Москве на стадионе "Лужники" и завершился победой россиян со счетом 5:0. Дублем отметился Денис Черышев, по голу на свой счет записали Юрий Газинский, Артем Дзюба и Александр Головин.

"Это очень хороший результат для сборной России на фоне последних неудач в товарищеских играх, - отметил Газзаев. - Разгром в матче открытия придаст ребятам уверенности в будущем, теперь осталось обыграть египтян, чтобы обеспечить выход из группы. Сегодня наши футболисты сделали хороший задел для выхода в плей-офф".

На 24-й минуте матча травму получил полузащитник Алан Дзагоев, он рискует больше не сыграть на чемпионате мира. "Потеря такого игрока, безусловно, еще скажется. Турнир длинный, и в этом отношении это надо компенсировать. Как мне показалось, Головин успешно это сделал в сегодняшней игре, но все равно потеря любого игрока очень неприятна", - сказал собеседник агентства.