Газзаев: сборная России по футболу сделала хороший задел для выхода из группы на ЧМ-2018

МОСКВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Победа сборной России над командой Саудовской Аравии является хорошим заделом для выхода из группы на чемпионате мира по футболу. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер национальной команды, депутат Госдумы Валерий Газзаев.
Матч открытия турнира прошел в четверг в Москве на стадионе "Лужники" и завершился победой россиян со счетом 5:0. Дублем отметился Денис Черышев, по голу на свой счет записали Юрий Газинский, Артем Дзюба и Александр Головин.
"Это очень хороший результат для сборной России на фоне последних неудач в товарищеских играх, - отметил Газзаев. - Разгром в матче открытия придаст ребятам уверенности в будущем, теперь осталось обыграть египтян, чтобы обеспечить выход из группы. Сегодня наши футболисты сделали хороший задел для выхода в плей-офф".
На 24-й минуте матча травму получил полузащитник Алан Дзагоев, он рискует больше не сыграть на чемпионате мира. "Потеря такого игрока, безусловно, еще скажется. Турнир длинный, и в этом отношении это надо компенсировать. Как мне показалось, Головин успешно это сделал в сегодняшней игре, но все равно потеря любого игрока очень неприятна", - сказал собеседник агентства.
В следующем матче сборная России сыграет с командой Египта. Игра пройдет 19 июня в Санкт-Петербурге. "Думаю, что сборная Египта посильнее саудовцев, конечно, будет другая игра. Важно, как между собой сыграют египтяне и уругвайцы, от этого надо будет отталкиваться", - заключил Газзаев.
Сборные Египта и Уругвая проведут матч в пятницу в Екатеринбурге.