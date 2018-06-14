историявсе о чемпионатеучастникирасписаниестадионырезультаты
вернуться к списку
14 июня, 21:10
Газзаев: сборная России по футболу сделала хороший задел для выхода из группы на ЧМ-2018
Бывший главный тренер национальной команды, депутат Госдумы Валерий Газзаев
© Сергей Фадеичев/ТАСС
Ближайшие матчи
15 июня, 15:00
Групповой этап
ЕгипетУругвай
15 июня, 18:00
Групповой этап
МароккоИран
15 июня, 21:00
Групповой этап
ПортугалияИспания
расписание всех игр
Бывший главный тренер национальной команды считает, что травма Дзагоева может сказаться на выступлении российской сборной на турнире

МОСКВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Победа сборной России над командой Саудовской Аравии является хорошим заделом для выхода из группы на чемпионате мира по футболу. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер национальной команды, депутат Госдумы Валерий Газзаев.

Смотрите также
Герои матча Россия - Саудовская Аравия

Матч открытия турнира прошел в четверг в Москве на стадионе "Лужники" и завершился победой россиян со счетом 5:0. Дублем отметился Денис Черышев, по голу на свой счет записали Юрий Газинский, Артем Дзюба и Александр Головин.

"Это очень хороший результат для сборной России на фоне последних неудач в товарищеских играх, - отметил Газзаев. - Разгром в матче открытия придаст ребятам уверенности в будущем, теперь осталось обыграть египтян, чтобы обеспечить выход из группы. Сегодня наши футболисты сделали хороший задел для выхода в плей-офф".

На 24-й минуте матча травму получил полузащитник Алан Дзагоев, он рискует больше не сыграть на чемпионате мира. "Потеря такого игрока, безусловно, еще скажется. Турнир длинный, и в этом отношении это надо компенсировать. Как мне показалось, Головин успешно это сделал в сегодняшней игре, но все равно потеря любого игрока очень неприятна", - сказал собеседник агентства.

Смотрите также
Сборная России разгромила команду Саудовской Аравии в матче ЧМ-2018

В следующем матче сборная России сыграет с командой Египта. Игра пройдет 19 июня в Санкт-Петербурге. "Думаю, что сборная Египта посильнее саудовцев, конечно, будет другая игра. Важно, как между собой сыграют египтяне и уругвайцы, от этого надо будет отталкиваться", - заключил Газзаев.

Сборные Египта и Уругвая проведут матч в пятницу в Екатеринбурге.

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.additional}}{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Все
о чемпионате
Футболист Гризманн объявил, что останется в мадридском "Атлетико"
14 июня, 22:58
Дзюба: сборная России забила чересчур много голов в ворота команды Саудовской Аравии
14 июня, 22:28
Более 20 тыс. болельщиков со всего мира поддержали сборную России в фан-зоне в Москве
14 июня, 22:14
Футболист сборной России Кутепов мысленно уже переключился на второй матч на ЧМ-2018
14 июня, 21:38
Самедов: сборная Россия не та команда, которая расслабится после первого матча ЧМ
14 июня, 21:35
Головин заявил, что не думает о переходе в другой клуб во время ЧМ-2018
14 июня, 21:34
Жирков: футболисты сборной России должны сохранить победный настрой в следующих матчах ЧМ
14 июня, 21:29
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Исполнители и копирайты

Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

В проекте использованы фотографии агентств:

Фотохроника ТАСС (Александр Демьянчук, Артем Коротаев, Петр Ковалев), EPA-EFE/ABEDIN, TAHERKENAREH, EPA-EFE/AIDAN CRAWLEY, EPA-EFE/ANDRES CRISTALDO, EPA/ANDY RAIN, EPA/ANGEL DIAZ, EPA-EFE/ANTONIO BAT, EPA-EFE/BARTLOMIEJ ZBOROWSKI, EPA-EFE/BRENDAN ESPOSITO, EPA/Chris Ricco, EPA/DAN HIMBRECHTS, EPA-EFE/DIMITRIS LEGAKIS, EPA-EFE/ERNESTO ARIAS, EPA/ETIENNE LAURENT, EPA/FAZRY ISMAIL, EPA-EFE/FRANCK ROBICHON, EPA/IAN LANGSDON, EPA/JASON SZENES, EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT, EPA-EFE/JEON HEON-KYUN, EPA/JORGE NUNEZ, EPA-EFE/JOSE JACOME, EPA-EFE/JOSE MENDEZ, EPA/KAI FOERSTERLING, EPA/KIMIMASA MAYAMA, EPA-EFE/KIYOSHI OTA, EPA-EFE/LAURENT GILLIERON, EPA/LUKAS COCH, EPA-EFE/MATTEO BAZZI, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA-EFE/NOUFAL IBRAHIM, EPA-EFE/PAULO NOVAIS, EPA/PAUL MILLER, EPA/PETER POWELL, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA/PETER KLAUNZER, EPA-EFE/RAUL MARTINEZ, EPA/ROBERT GHEMENT, EPA-EFE/RONALD WITTEK, EPA/RUNGROJ YONGRIT, EPA/SEBASTIEN NOGIER, EPA/SERGEY DOLZHENKO, EPA/SRDJAN SUKI, EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ, EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU, EPA-EFE/VAHRAM BAGHDASARYAN, EPA-EFE/YOAN VALAT, EPA-EFE/YURI KOCHETKOV, AP Photo/Abdeljalil Bounhar, AP Photo/Antonio Calanni, AP Photo/Ahmed Gamil, AP Photo/Andre Penner, AP Photo/Ariel Schalit, AP Photo/Armando Franca, AP Photo/Brynjar Gunnarsson, AP Photo/Christophe Ena, AP Photo/Czarek Sokolowski, AP Photo/Daniel Munoz, AP Photo/Darko Vojinovic, AP Photo/Denis Tyrin, AP Photo/Fernando Vergara, AP Photo/Geert Vanden Wijngaert, AP Photo/Gustavo Garello, AP Photo/Hassan Ammar, AP Photo/John Raoux, AP Photo/Marcelo Hernandez, AP Photo/Martin Meissner, AP Photo/Martin Mejia, AP Photo/Matt Dunham, AP Photo/Michel Spingler, AP Photo/Moises Castillo, AP Photo/Peter Morrison, AP Photo/Petr David Josek, AP Photo/Rodrigo Abd, AP Photo/Sakchai Lalit, AP Photo/Scott Heppell, AP Photo/Sergei Chuzavkov, AP Photo/Shuji Kajiyama, AP Photo/Sunday Alamba, AP Photo/Tony Avelar, REUTERS/Andres Stapff, REUTERS/Amr Abdallah Dalsh, REUTERS/Brandon Malone, REUTERS/Edgar Su, REUTERS/Eric Vidal, REUTERS/Jaime Saldarriaga, REUTERS/Jason Cairnduff, REUTERS/Jorge Cabrera, REUTERS/Kacper Pempel, REUTERS/Kai Pfaffenbach, REUTERS/Kim Hong-Ji, REUTERS/Leonardo Benassatto, REUTERS/Michael Dalder, REUTERS/Siphiwe Sibeko, REUTERS/Steve Christo, REUTERS/Susana Vera, REUTERS/Zoubeir Souissi, Aitor Alcalde/Getty Images, Amin M. Jamali/Getty Images, Bruno Zanardo/Getty Images, Buda Mendes/Getty Images, Catherine Ivill/Getty Images, Chung Sung-Jun/Getty Images, David Ramos/Getty Images, Denis Doyle/Getty Images, Francois Nel/Getty Images, Hagen Hopkins/Getty Images, Hector Vivas/Getty Images, James D. Morgan/Getty Images, Julian Finney/Getty Images, Lucas Uebel/Getty Images, Michael Regan/Getty Images, Mike Hewitt/Getty Images, Oleg Nikishin/Getty Images, Ronald Martinez/Getty Images, Srdjan Stevanovic/Getty Images, Steve Haag/Getty Images, Stu Forster/Getty Images, Andrew Surma/NurPhoto via Getty Images, Foto Olimpik/NurPhoto via Getty Images, Pedro Fiúza/NurPhoto via Getty Images, Burak Akbulut/Anadolu Agency/Getty Images, Leonardo Benassatto/Anadolu Agency/Getty Images, Mustafa Yalcin/Anadolu Agency/Getty Images, Catherine Ivill - AMA/Getty Images, Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images, Eddy LEMAISTRE/Corbis via Getty Images, Ben Radford/Corbis via Getty Images, Lukasz Laskowski/PressFocus/MB Media/Getty Images, TF-Images/TF-Images via Getty Images, Epsilon/Getty Images, Power Sport Images/Getty Images, VI Images via Getty Images, fckncg/Shutterstock, AP Photo/Paul White