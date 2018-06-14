Черчесов: футболист сборной России Дзагоев может пропустить остаток чемпионата мира

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Полузащитник сборной России по футболу Алан Дзагоев может пропустить остаток чемпионата мира из-за травмы. Об этом сказал на пресс-конференции главный тренер россиян Станислав Черчесов.
Сборная России в четверг обыграла команду Саудовской Аравии со счетом 5:0 в стартовом матче турнира. Дзагоев был заменен в первом тайме. Позднее пресс-служба сборной сообщила, что у полузащитника диагностировано повреждение мышц задней поверхности бедра.
"Травма может быть серьезной, и он может выпасть. Но обследование будет завтра, так что не хочется сейчас вводить вас в заблуждение. Не хотелось бы терять такого игрока, который не во всех командах есть", - прокомментировал ситуацию Черчесов.
"Судя по тому, как он резко остановился, была такая боль, что бежать уже больше нельзя было. Как опыт подсказывает, травма может быть достаточно неприятной, и он может выпасть. Но обследование будет завтра, так что не хочется сейчас вводить вас в заблуждение, дождемся, что скажет наша медицина, и тогда мы все объявим. Не хотелось бы терять такого игрока, потому что турнир только начался, а игроков уровня Алана Дзагоева не только в нашей команде, но и в других мало, каждый футболист на вес золота", - прокомментировал ситуацию Черчесов.
На вопрос, не опасается ли он, что игроки зазнаются после такой крупной победы, тренер ответил: "Такой опасности нет, мы четко понимаем, для чего собрались, турнир на этой встрече не завершается. Игрокам нельзя забывать о том, что выиграли, но это надо отложить в сторону и сконцентрироваться на игре с египтянами. Дайте футболистам провести вечер, а завтра мы их снова увидим. Ну а если кто-то корону наденет, мы постараемся ее сбить, а если не получится - на стадионе много мест для людей с коронами".
На групповом этапе россияне сыграют с египтянами (19 июня, Санкт-Петербург) и уругвайцами (25 июня, Самара).