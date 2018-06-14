Черчесов: футболист сборной России Дзагоев может пропустить остаток чемпионата мира

Главный тренер сборной России отметил, что если футболисты наденут короны после победы с саудовцами, тренеры их собьют

Сборная России в четверг обыграла команду Саудовской Аравии со счетом 5:0 в стартовом матче турнира. Дзагоев был заменен в первом тайме. Позднее пресс-служба сборной сообщила, что у полузащитника диагностировано повреждение мышц задней поверхности бедра.

"Травма может быть серьезной, и он может выпасть. Но обследование будет завтра, так что не хочется сейчас вводить вас в заблуждение. Не хотелось бы терять такого игрока, который не во всех командах есть", - прокомментировал ситуацию Черчесов.

"Судя по тому, как он резко остановился, была такая боль, что бежать уже больше нельзя было. Как опыт подсказывает, травма может быть достаточно неприятной, и он может выпасть. Но обследование будет завтра, так что не хочется сейчас вводить вас в заблуждение, дождемся, что скажет наша медицина, и тогда мы все объявим. Не хотелось бы терять такого игрока, потому что турнир только начался, а игроков уровня Алана Дзагоева не только в нашей команде, но и в других мало, каждый футболист на вес золота", - прокомментировал ситуацию Черчесов.