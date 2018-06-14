Черышев: российским футболистам нельзя расслабляться после победы над саудовцами

В четверг в Москве на стадионе "Лужники" россияне обыграли команду Саудовской Аравии со счетом 5:0

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу не должна расслабляться после крупной победы над командой Саудовской Аравии в стартовом матче чемпионата мира. Об этом сказал на пресс-конференции полузащитник россиян Денис Черышев, признанный лучшим игроком встречи.

В четверг в Москве на стадионе "Лужники" россияне обыграли команду Саудовской Аравии со счетом 5:0. Черышев сделал дубль.

"Не могу подобрать слов, чтобы рассказать, что чувствую сейчас, мечтой было уже просто попасть в заявку команды на турнир. Я просто рад, что удалось помочь команде, рад за свою семью, которая долго мучилась с моими травмами", - поделился впечатлениями Черышев.

"Мы показали хороший результат, но нам нельзя расслабляться, иначе мы рискуем вылететь. Нам необходимо продолжать трудиться", - отметил он.

Сборная России в следующем матче сыграет против команды Египта. Встреча пройдет 19 июня в Санкт-Петербурге (21:00 мск).