Гинеру не стыдно за игру футболистов ЦСКА в матче ЧМ-2018 с командой Саудовской Аравии

Армейский клуб представляли вратарь Игорь Акинфеев, защитники Сергей Игнашевич, Марио Фернандес, полузащитники Алан Дзагоев и Александр Головин, который забил пятый мяч

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Президенту ЦСКА Евгению Гинеру не стыдно за игру футболистов своего клуба, выступавших в составе сборной России в матче открытия чемпионата мира против команды Саудовской Аравии. Об этом он рассказал журналистам.

Хозяева турнира обыграли соперника со счетом 5:0. Армейский клуб представляли вратарь Игорь Акинфеев, защитники Сергей Игнашевич, Марио Фернандес, полузащитники Алан Дзагоев и Александр Головин, который забил пятый мяч.

"Поздравляю команду с победой. Думаю, сегодня игроки ЦСКА сыграли хорошо, мне не стыдно", - сказал Гинер.

Ранее сообщалось об интересе итальянского "Ювентуса" к Головину. "Сложно будет удержать Головина после чемпионата мира? Ничего [по этому поводу] не думаю", - отметил Гинер.

Следующий матч россияне проведут 19 июня с командой Египта в Санкт-Петербурге.