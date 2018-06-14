Голодец: игра сборной России в матче открытия не может оставить болельщиков равнодушными

Российская команда победила сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Разгромная победа сборной России над командой Саудовской Аравии в матче открытия чемпионата мира по футболу не может оставить равнодушным ни одного болельщика. Такое мнение журналистам высказала вице-премьер правительства РФ по вопросам культуры, спорта и туризма Ольга Голодец.

"Это такое счастье! Нам впервые доверили проведение чемпионата мира, были приложены огромные усилия, чтобы все было так [хорошо] организовано, - сказала Голодец. - Огромные надежды возлагались именно на это открытие, и команда преподнесла такой подарок. Это не может оставить равнодушным ни одного болельщика".

"Что покажет сборная на турнире? Давайте посмотрим, мы все за них болеем", - добавила вице-премьер.

Сборная России в следующем матче сыграет против команды Египта 19 июня в Санкт-Петербурге (21:00 мск). В заключительном матче группового этапа подопечные Станислава Черчесова сыграют в Самаре с командой Уругвая 25 июня (17:00 мск). После первого матча у сборной России 3 очка, у команды Саудовской Аравии - 0, встреча Египет - Уругвай пройдет 15 июня в Екатеринбург (15:00 мск).