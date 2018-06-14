Власти Москвы организовали спецсхему выхода болельщиков из фан-зоны на Воробьевых горах

Потоки болельщиков направят к остановкам шаттлов S2 и S8, которые доставят пассажиров к станции метро "Киевская" и "Ленинский проспект"

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Власти Москвы организовали комфортную схему выхода болельщиков из фан-зоны на Воробьевых горах, где велась трансляция матча между сборными России и Саудовской Аравии, до автобусных остановок и станций метрополитена. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента спорта и туризма.

"На Воробьевых горах <...> собралась многотысячная аудитория поклонников футбола со всех концов планеты. В настоящий момент вход на территорию Фестиваля болельщиков закрыт в связи с максимальной загрузкой площадки. Для обеспечения максимально комфортного и безопасного выхода с территории фестиваля потоки болельщиков будут направлены к остановкам шаттлов S2 и S8, которые будут доставлять пассажиров к станции метро "Киевская" и "Ленинский проспект", а также к станции Московского центрального кольца Площадь Гагарина", - говорится в сообщении.

"Также болельщикам будет предложено пройти к станции метро "Ленинский проспект" пешком. Станции метро "Университет" и "Воробьевы горы" будут временно закрыты на вход", - добавили в пресс-службе.

На стадионе "Лужники" завершился матч между сборными России и Саудовской Аравии со счетом 5:0.

Московская фан-зона располагается на Воробьевых горах напротив главного здания Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, она рассчитана на 25 тыс. человек. Рядом с ней находится смотровая площадка, с которой открывается панорамный вид на Москву и, в частности, на стадион "Лужники".