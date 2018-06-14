Жуков: российские футболисты удивили разгромной победой в стартовом матче ЧМ

По мнению почетного президента ОКР, в матче с египтянами 19 июня российской команде будет непросто

Сборная России победила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0.

"Прекрасный матч, очень важная победа, которая была для нас всех очень важна. Не у всех так получается в домашних турнирах, а тут... Скажу честно, я ждал их победы, но что они смогут выиграть с таким счетом, не ожидал. Да такое вообще мало кто мог предсказать", - подчеркнул Жуков.

"Прекрасно сыграл Денис Черышев, вышедший на замену, - два гола, достойная игра Артема Дзюбы. И очень жаль, что травму получил Алан Дзагоев, хотя бывает такое, понятно. Но выбыть на старте чемпионата мира... Здесь любой со слезами с поля уходил бы", - подчеркнул Жуков.

По мнению Жукова, в матче с египтянами 19 июня российской команде будет непросто. "Все-таки сыгран пока только один матч. Но мы в любом случае верим в победу нашей команды", - сказал он.

Матч Россия - Египет пройдет 19 июня в Санкт- Петербурге.