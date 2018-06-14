"Яндекс" покажет онлайн-трансляции матчей ЧМ-2018

Компания заключила соглашение с Первым каналом

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Интернет-компания "Яндекс" покажет онлайн-трансляцию Чемпионата мира по футболу. Для проведения трансляции компания заключила соглашение с Первым каналом, говорится в сообщении "Яндекса".

На главной странице "Яндекса" для пользователей будут доступны расписание игр, турнирная таблица и результаты матчей. При этом о начале матчей болельщикам будут напоминать пуш-уведомления, отмечают в компании.

Соглашение "Яндекса" и Первого канала также предполагает сотрудничество по продаже рекламы в онлайн-трансляциях.

Мировое первенство стартовало 14 июня матчем между сборными России и Саудовской Аравии, завершившимся победой россиян со счетом 5:0. Чемпионат мира проходит в 11 городах России и продлится до 15 июля.