Прядкин: футболист сборной России Дзагоев, предположительно, выбыл на две недели

Полузащитник повредил мышцу задней поверхности бедра в первом тайме матча с командой Саудовской Аравии

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Полузащитник сборной России по футболу Алан Дзагоев, предположительно, выбыл на две недели из-за травмы, которую он получил в стартовом матче чемпионата мира. Об этом журналистам рассказал президент Российской футбольной премьер-лиги и вице-президент Российского футбольного союза Сергей Прядкин.

Дзагоев повредил мышцу задней поверхности бедра в первом тайме матча с командой Саудовской Аравии. Встреча прошла в четверг на московском стадионе "Лужники" и завершилась победой россиян со счетом 5:0.

"Пока диагноза нет, но, наверное, он выбыл на две недели. Впереди обследование", - сказал Прядкин.