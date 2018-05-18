В матче открытия чемпионата мира россияне разгромили саудовцев со счетом 5:0

Сборная России по футболу в стартовом матче домашнего чемпионата мира по футболу разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0. ТАСС представляет вашему вниманию главных действующих лиц завершившегося матча. Денис Черышев Полузащитник испанского "Вильярреала" заменил получившего травму Алана Дзагоева на 24-й минуте встречи. Под занавес первого тайма россиянин забил гол, став первым в истории чемпионатов мира игроком, отличившимся в матче открытия чемпионата мира после выхода на замену. В втором тайме Черышев отметился вторым голом. Россиянин был признан лучшим игроком матча.

Юрий Газинский Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский на протяжении всей игры активно помогал команде в нападении, успевая при этом "подчищать" центр поля, не позволяя саудовским футболистам убегать в быстрые атаки. На 12-й минуте встречи россиянин открыл счет в матче, забив первый гол сборной России на домашнем чемпионате мира.

Смотрите также Юрий Газинский: дальневосточная опора сборной России

Артем Дзюба Нападающий санкт-петербургского "Зенита", выступавший во второй половине минувшего сезона на правах аренды за тульский "Арсенал", вступил игру на 70-й минуте встречи, заменив Федора Смолова. Спустя 89 секунд после выхода на поля форвард в изящном прыжке замкнул верховую подачу Александра Головина, сделав счет 3:0 в пользу российской команды. Гол Дзюбы окончательно похоронил интригу в матче, оставив без ответа лишь вопрос, сколько еще голов успеют забить россияне до финального свистка. В добавленное время россиянин пополнил копилку своих результативных действий голевой передачей на Дениса Черышева.

Смотрите также Артем Дзюба: строптивый балагур российского футбола

Александр Головин Полузащитник московского ЦСКА, которым в данный момент активно интересуется итальянский "Ювентус", своим выступлением в матче открытия чемпионата мира поднял свою трансферную стоимость в несколько раз. 22-летний россиянин отдал две голевые передачи (на Газинского и Дзюбу), а на последних секундах матча забил гол блистательным ударом со штрафного, оформив окончательный счет встречи - 5:0.

Алан Дзагоев Полузащитник московского ЦСКА начал встречу в стартовом составе российской команды. На 23-й минуте встречи после столкновения с соперником россиянин упал на газон, держась за ногу. Медики пытались помочь россиянину вернуться в игру, однако уже через минуту тренерский штаб принял решение выпустить вместо него на поле Дениса Черышева. По предварительной информации, у Дзагоева диагностировано повреждение мышц задней поверхности бедра. Сроки лечения будут определены по итогам предстоящего МРТ.