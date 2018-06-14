Колобков: футболисты сборной России в матче открытия ЧМ хотели подарить праздник стране

В четверг российская команда разгромила сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Футболистам сборной России было важно сделать стартовый матч на чемпионате мира праздником для всей страны. Об этом ТАСС заявил министр спорта РФ Павел Колобков.

В четверг сборная России разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0. Встреча прошла на московском стадионе "Лужники".

"Сегодня это была та сборная России, которую мы все хотим видеть всегда. Поздравляю ребят с блестящей победой в матче открытия чемпионата мира, уверен, что она вдохновит их на новые спортивные подвиги. Мне очень жаль, что из-за травмы не сможет продолжать участвовать в чемпионате Алан Дзагоев, желаю ему как можно скорее вернуться на поле", - сказал Колобков.

"Еще раз поздравляю ребят и весь тренерский штаб Станислава Саламовича [Черчесова] с успешным стартом турнира. Ждем от вас новых ярких побед! Все знают, что первый матч очень волнительный, для нас было важно, чтобы первый матч стал праздником для всех, и футболисты сделали это. Думаю, каждый зритель на стадионе и перед экраном почувствовал эти эмоции, я очень рад за ребят, сильно за них переживал", - добавил министр.

В следующем матче на групповом этапе сборная России сыграет против команды Египта 19 июня в Санкт-Петербурге.