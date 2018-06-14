Пицци: сборная России без особых усилий добилась победы в матче открытия ЧМ-2018

По словам наставника сборной Саудовской Аравии, первый пропущенный мяч застал его подопечных врасплох

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу без видимых проблем смогла обыграть команду Саудовской Аравии в стартовом матче чемпионата мира. Об этом на пресс- конференции после встречи заявил главный тренер сборной Саудовской Аравии испанец Хуан Антонио Пицци.

Матч открытия турнира прошел в четверг в Москве на стадионе "Лужники" и завершился победой россиян со счетом 5:0.

"Не знаю, связано ли это с первым матчем или чем-то еще, но мы сделали не совсем то, что планировали. Соперникам не потребовалось особых усилий, чтобы победить. Это необычно для матчей таких уровня. Нам надо забыть об этом постыдном матче и продолжить борьбу", - поделился впечатлениями Пицци.

"Россияне действовали также, как и в последних шести товарищеских матчах, - пытались играть высокими передачами, играть головой, - продолжил он. - Мы знали их сильные стороны, но первый пропущенный гол застал нас врасплох. Безусловно, я изучил наших соперников. Не считаю, что соперник чем-то нас удивил, хотя я с уважением отношусь к нему".

В следующем матче сборная Саудовской Аравии 20 июня в Ростове-на-Дону сыграет с командой Уругвая.