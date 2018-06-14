Черчесов: футболисты сборной России делом доказали, что они достойные хозяева ЧМ-2018

В четверг сборная России со счетом 5:0 разгромила команду Саудовской Аравии в матче открытия чемпионата мира

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной России в матче открытия чемпионата мира 2018 года делом доказали, что они действительно хотят быть достойными хозяевами турнира. Об этом в эфире Первого канала заявил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

В четверг сборная России со счетом 5:0 разгромила команду Саудовской Аравии в матче открытия чемпионата мира. Встреча прошла в Москве на стадионе "Лужники".

"Мы делом доказали, чего мы хотим добиться на чемпионате мира. Мы хотим быть достойными хозяевами турнира. Я благодарен ребятам за то, что они выполнили все, что мы планировали", - заявил Черчесов.

На 24-й минуте матча из-за травмы поле покинул полузащитник сборной России Алан Дзагоев. "Мы готовы были к любому развитию событий, у нас есть план A, план B и так далее. Но из-за травмы не хотелось менять игрока", - рассказал тренер.

Следующий матч россияне проведут 19 июня в Санкт- Петербурге против сборной Египта. Чемпионат мира завершится 15 июля.