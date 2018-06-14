Черышев: сборной России нельзя останавливаться, нужно выигрывать два следующих матча

В стартовом матче чемпионата мира по футболу россияне победили команду Саудовской Аравии со счетом 5:0

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Полузащитник сборной России Денис Черышев рад победе над командой Саудовской Аравии в матче открытия чемпионата мира по футболу, отметив, что на этом нельзя останавливаться. Такое мнение он высказал в эфире Первого канала.

Сборная России победила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0, Черышев вышел на замену на 24-й минуте встречи и забил два гола. Черышев стал первым игроком в истории, который вышел на замену в матче открытия чемпионата мира и забил два гола. Он был признан лучшим игроком матча.

"Я даже не мечтал о таком, - сказал Черышев. - Был рад выйти на поле, старался выполнять задания и требования тренера. Рад, что команда выиграла, но нельзя останавливаться, впереди два тяжелых матча, которые тоже надо выиграть, чтобы выйти из группы".

"Спасибо всем, кто верил в меня до конца. Хочу, чтобы моя семья насладилась этим моментом, потому что они много со мной мучались и заслужили это", - добавил Черышев.

В следующем матче сборная России 19 июня в Санкт- Петербурге сыграет с командой Египта. 25 июня подопечные Станислава Черчесова в Самаре сыграют с уругвайцами.