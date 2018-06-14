В стартовом матче турнира россияне победили команду из Саудовской Аравии со счетом 5:0

МОСКВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Стартовый матч чемпионата мира по футболу между сборными России и Саудовской Аравии прошел на высоком уровне с точки зрения организации. Об этом ТАСС заявил гендиректор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

В четверг сборная России разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0. Встреча прошла на московском стадионе "Лужники".

"Все прошло плану, на самом высоком уровне, - сказал Сорокин. - У нас не было очередей, сейчас по плану и хорошими темпами идет выгрузка. Была очень хорошая церемония открытия, которая прошла в новом формате, это было удобно для зрителей. Да и результат, конечно, ошеломляющий".

"У нас сегодня был полный стадион - почти 79 тысяч", - добавил Сорокин.