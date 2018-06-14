Вице-премьер РФ отметил хорошую атмосферу "Лужников"

МОСКВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Победа сборной России по футболу в стартовом матче чемпионата мира - 2018 над сборной Саудовской Аравии является поводом гордиться национальной командой, но турнир только начался. Таким мнением с ТАСС поделился вице-премьер РФ, председатель координационного совета при правительстве РФ по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу Виталий Мутко.

В четверг россияне в Москве на стадионе "Лужники" обыграли команду Саудовской Аравии со счетом 5:0.

"Видно, что ребята первые минут 20 волновались, а потом... Рад и горд за ребят, поздравляю, но это пока только первый матч, весь турнир еще впереди, надо двигаться дальше. Я говорил, что у нас неплохая команда, хотя и понятно, что не с грандами играли. И все-таки матч открытия чемпионата мира уравнивал их шансы", - сказал Мутко.

"К сожалению, травму получил Алан Дзагоев. Понятно, что это спорт, без этого не бывает. Очень жаль", - подчеркнул Мутко.

Вице-премьер РФ отметил хорошую атмосферу "Лужников": "Все видели открытие чемпионата - все было прекрасно, атмосфера на стадионе замечательная. Организация на высоком уровне".

Следующий матч сборная России проведет с командой Египта 19 июня в Санкт-Петербурге.