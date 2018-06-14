Инфантино посетит матч ЧМ-2018 между сборными Египта и Уругвая в Екатеринбурге

Ранее глава ФИФА заявил, что намерен побывать на играх всех 32 команд во всех 11 городах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино в пятницу приедет в Екатеринбург на матч чемпионата мира между сборными Египта и Уругвая. Об этом сообщил ТАСС заместитель губернатора Свердловской области Сергей Швиндт.

"Джанни Инфантино прилетает в Екатеринбург в пятницу и сразу едет на матч (начало встречи - 15:00 мск)", - сказал Швиндт.

Ранее Инфантино заявил, что намерен побывать на играх всех 32 команд во всех 11 городах.

Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Екатеринбурге пройдут четыре матча группового этапа: Египет - Уругвай (15 июня), Франция - Перу (21 июня), Япония - Сенегал (24 июня) и Мексика - Швеция (27 июня).