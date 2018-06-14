Сборная Испании проводит тренировку перед матчем ЧМ-2018 с португальцами в полном составе

Все игроки испанской команды принимают участие в занятии

СОЧИ, 14 июня. /ТАСС/. Все футболисты сборной Испании принимают участие в тренировке перед игрой чемпионата мира с командой Португалии. Сборная тренируется на поле сочинского стадиона "Фишт", передает корреспондент ТАСС с места событий.

Все игроки сборной Испании проводят полноценную тренировку. Матч между командами Португалии и Испании состоится в пятницу на арене "Фишт", начало - 21:00 мск.

Сборная Испании сыграет во время чемпионата мира по футболу в группе В. Помимо сборной Португалии, соперниками испанцев станут команды Ирана (20 июня, Казань, "Казань Арена") и Марокко (25 июня, Калининград).

Мировое первенство стартовало 14 июня матчем между сборными России и Саудовской Аравии (5:0). Чемпионат мира проходит в 11 городах России и продлится до 15 июля.