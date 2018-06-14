История выступлений команд на чемпионатах мира

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14 июня, 19:56
Сборная России разгромила команду Саудовской Аравии в матче ЧМ-2018
© Станислав Красильников/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Станислав Красильников/ТАСС
© Станислав Красильников/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Станислав Красильников/ТАСС
© Станислав Красильников/ТАСС
© Денис Тырин/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Денис Тырин/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Станислав Красильников/ТАСС
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Встреча завершилась со счетом 5:0

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Сборная России одержала крупную победу над командой Саудовской Аравии со счетом 5:0 в матче открытия домашнего чемпионата мира по футболу. Стартовая встреча турнира прошла в Москве на стадионе "Лужники".

Счет в матче на 12-й минуте открыл полузащитник сборной России Юрий Газинский, голевой пас которому отдал Александр Головин. На 24-й минуте из-за травмы был заменен Алан Дзагоев, вместо него на поле вышел Денис Черышев. На 43-й минуте матча Черышев с передачи Романа Зобнина забил мяч, удвоив преимущество российской команды. Черышев стал первым игроком в истории, который вышел на замену в матче открытия чемпионата мира и забил гол.

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На 70-й минуте на замену вместо Федора Смолова вышел Артем Дзюба, а уже через 89 секунд после появления на поле нападающий забил гол с передачи Головина. На первой добавленной ко второму тайму минуте Черышев оформил дубль, а на пятой добавленной минуте Головин забил ударом со штрафного, который он сам и заработал.

Сборная России прервала серию из семи матчей без побед, предыдущую победу российские футболисты одержали в октябре прошлого года, когда была обыграна команда Южной Кореи (4:2) в товарищеском матче в Москве. После этого подопечные Станислава Черчесова уступили в четырех матчах, еще трижды сыграв вничью.

Защитник сборной России Сергей Игнашевич, который провел 123-й матч в футболке национальной команды, стал самым возрастным отечественным игроком в истории чемпионатов мира. Через месяц, 14 июля, Игнашевичу исполнится 39 лет. Он превзошел рекорд советского вратаря Льва Яшина, который на турнире в 1966 году вышел на поле в возрасте 36 лет. Также Игнашевич стал четвертым в списке самых возрастных полевых игроков в истории мировых первенств.

Следующий матч в группе А сборная России сыграет против команды Египта 19 июня в Санкт-Петербурге. Саудовцы днем позже в Ростове-на-Дону встретятся с командой Уругвая. Сборные Египта и Уругвая стартуют на турнире в пятницу, они сыграют друг против друга в Екатеринбурге. Сборная России возглавила таблицу группы А с тремя очками после одного сыгранного матча.

История выступлений команд на чемпионатах мира

Сборные России и Саудовской Аравии второй раз в истории сыграли друг с другом. Впервые команды встретились в товарищеском матче в октябре 1993 года, когда российские футболисты проиграли со счетом 2:4.

Сборная России победила в матче чемпионата мира впервые за неполных 16 лет, когда в стартовой игре ЧМ-2002 была обыграна команда Туниса (2:0). После этого российская команда провела на двух чемпионатах мира в 2002-м и 2014-м пять игр без побед, дважды сыграв вничью и потерпев три поражения. Всего в истории мировых первенств сборная России одержала третью победу, на первом для себя чемпионате мира в 1994 году россияне крупно победили камерунцев (6:1). Таким образом, команда Станислава Черчесова повторила достижение сборной Павла Садырина, победив с разницей в пять мячей.

Видео
 ТАСС/Reuters

Российская сборная в четвертый раз в истории играет в финальной стадии чемпионата мира по футболу. На турнире в 1994 году в США российские футболисты стартовали с поражения от бразильцев (0:2), на турнире в 2002 году в Южной Корее и Японии - с победы над командой Туниса (2:0), на турнире в 2014 году в Бразилии - с ничьей в игре со сборной Южной Кореи (1:1). На всех предыдущих чемпионатах мира сборная России не смогла выйти из группы.

Команда Саудовской Аравии в пятый раз играет на чемпионате мира по футболу. Саудовцы выступали на четырех чемпионатах мира подряд (1994, 1998, 2002, 2004). На турнире в США в 1994 году команда единственный раз в своей истории смогла выйти в плей-офф, но в 1/8 финала проиграла шведам (1:3). На том же первенстве сборная Саудовской Аравии одержала последнюю свою победу в матчах на чемпионатах мира, обыграв сборную Бельгии (1:0).

История матчей открытия чемпионатов мира

Матч открытия ЧМ-2018 стал седьмым в истории чемпионатов мира, в котором хозяева одержали победу. В своем нынешнем формате, когда в стартовом матче участвует команда из страны, принимающей чемпионат мира, матч открытия впервые был сыгран на турнире 1966 года в Англии. С 1974-го по 2002-й в матчах открытия играли не хозяева, а действующий чемпион, но в 2006 году в Германии был возвращен старый формат с участием хозяев. Никогда хозяева мирового первенства не проигрывали в матчах открытия чемпионатов мира.

Сборная России впервые приняла участие в матче открытия турнира, ранее лишь сборная СССР участвовала в подобной встрече один раз. В 1970 году на турнире в Мексике команда СССР сыграла вничью с мексиканцами (0:0). Самую крупную победу в матчах открытия на домашнем чемпионате мира одержала сборная Италии над командой США в 1934 году (7:1).

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