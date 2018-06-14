История выступлений команд на чемпионатах мира

Встреча завершилась со счетом 5:0

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Сборная России одержала крупную победу над командой Саудовской Аравии со счетом 5:0 в матче открытия домашнего чемпионата мира по футболу. Стартовая встреча турнира прошла в Москве на стадионе "Лужники". Счет в матче на 12-й минуте открыл полузащитник сборной России Юрий Газинский, голевой пас которому отдал Александр Головин. На 24-й минуте из-за травмы был заменен Алан Дзагоев, вместо него на поле вышел Денис Черышев. На 43-й минуте матча Черышев с передачи Романа Зобнина забил мяч, удвоив преимущество российской команды. Черышев стал первым игроком в истории, который вышел на замену в матче открытия чемпионата мира и забил гол.

На 70-й минуте на замену вместо Федора Смолова вышел Артем Дзюба, а уже через 89 секунд после появления на поле нападающий забил гол с передачи Головина. На первой добавленной ко второму тайму минуте Черышев оформил дубль, а на пятой добавленной минуте Головин забил ударом со штрафного, который он сам и заработал. Сборная России прервала серию из семи матчей без побед, предыдущую победу российские футболисты одержали в октябре прошлого года, когда была обыграна команда Южной Кореи (4:2) в товарищеском матче в Москве. После этого подопечные Станислава Черчесова уступили в четырех матчах, еще трижды сыграв вничью. Защитник сборной России Сергей Игнашевич, который провел 123-й матч в футболке национальной команды, стал самым возрастным отечественным игроком в истории чемпионатов мира. Через месяц, 14 июля, Игнашевичу исполнится 39 лет. Он превзошел рекорд советского вратаря Льва Яшина, который на турнире в 1966 году вышел на поле в возрасте 36 лет. Также Игнашевич стал четвертым в списке самых возрастных полевых игроков в истории мировых первенств. Следующий матч в группе А сборная России сыграет против команды Египта 19 июня в Санкт-Петербурге. Саудовцы днем позже в Ростове-на-Дону встретятся с командой Уругвая. Сборные Египта и Уругвая стартуют на турнире в пятницу, они сыграют друг против друга в Екатеринбурге. Сборная России возглавила таблицу группы А с тремя очками после одного сыгранного матча. История выступлений команд на чемпионатах мира Сборные России и Саудовской Аравии второй раз в истории сыграли друг с другом. Впервые команды встретились в товарищеском матче в октябре 1993 года, когда российские футболисты проиграли со счетом 2:4. Сборная России победила в матче чемпионата мира впервые за неполных 16 лет, когда в стартовой игре ЧМ-2002 была обыграна команда Туниса (2:0). После этого российская команда провела на двух чемпионатах мира в 2002-м и 2014-м пять игр без побед, дважды сыграв вничью и потерпев три поражения. Всего в истории мировых первенств сборная России одержала третью победу, на первом для себя чемпионате мира в 1994 году россияне крупно победили камерунцев (6:1). Таким образом, команда Станислава Черчесова повторила достижение сборной Павла Садырина, победив с разницей в пять мячей.

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