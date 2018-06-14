Йерро не будет вносить серьезных изменений в игру сборной Испании по футболу на ЧМ-2018

Главный тренер испанцев заверил журналистов, что футболисты сборной полностью уверены в себе перед матчем с командой Португалии

СОЧИ, 14 июня. /ТАСС/. Сборная Испании не будет изменять концепцию игры в связи с перестановками в тренерском штабе. Об этом на пресс-конференции сообщил Фернандо Йерро, возглавивший испанскую команду на период чемпионата мира.

Хулен Лопетеги, занимавший пост главного тренера сборной Испании с 2016 года, подписал трехлетний контракт с мадридским "Реалом" без ведома Королевской испанской федерации футбола (RFEF). Президент RFEF Луис Рубиалес в среду объявил, что Лопетеги уходит со своей должности до начала чемпионата мира, его сменил Йерро. Первый матч сборной Испании на ЧМ-2018 состоится в пятницу против команды Португалии на стадионе "Фишт" в Сочи, начало встречи - 21:00 мск.

"Мы ничего не будем менять в игре. Испания - сильный соперник, это все знают. Наши достоинства и сильные стороны мы знаем, поэтому менять что-то просто невозможно", - сказал Йерро.

Главный тренер испанцев заверил журналистов, что футболисты сборной полностью уверены в себе перед матчем с командой Португалии. "У португальской сборной игроки с большим опытом, но мы преисполнены уверенности, что наши ребята смогут одержать победу. Мы достаточно подготовлены, знаем четко, что нам нужно. Мы уважаем соперников, но уверены, что наша тяжелая работа принесет плоды", - заключил Йерро.

После матча со сборной Португалии испанские футболисты проведут еще две игры группового этапа - 20 июня в Казани с командой Ирана и 25 июня в Калининграде со сборной Марокко. Чемпионат мира по футболу начался в России 14 июня и продлится до 15 июля.