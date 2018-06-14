В женевском Дворце Наций открылась фан-зона чемпионата мира по футболу

На трансляцию стартового матча международного первенства собрались около 200 представителей дипмиссий и работников ООН

ЖЕНЕВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. В четверг во Дворце Наций начала работать фан-зона с двумя большими телеэкранами ЧМ-2018. Посмотреть торжественную церемонию открытия первенства и матч Россия - Саудовская Аравия пришли около 200 представителей дипмиссий и работников ООН.

Постоянное представительство России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве организовало по случаю начала чемпионата дипломатический фуршет. "Мы пригласили все делегации и миссии, работников международных организаций принять активное участие в просмотре футбольных матчей и в первую очередь матча открытия", - отметил корреспонденту ТАСС постпред РФ при ООН Геннадий Гатилов.

"Весьма отрадно, что на нашу инициативу поступил очень активный и позитивный отклик, - сказал дипломат. - Считаем, что это весьма заметное событие в стенах Отделения ООН. Спорт является объединяющим для всех, он должен стоять вне политики. Мы уверены, что чемпионат будет способствовать объединению усилий всех государств в решении общих проблем".

Фан-зона организована в зале штаб-квартиры сообщества наций. Рядом с экранами установлены флаги всех стран - участниц чемпионата. Атмосферу праздника создают также большие плакаты с символикой чемпионата мира.

"Получилось, на мой взгляд, очень красиво и достойно. Нам помогли коллеги из Москвы, за что мы им благодарны. Все это позволило придать торжественность и соответствующее настроение в связи с этим большим для нашей страны и для футбольного мира событием, - сказал в интервью Гатилов. - Трансляция будет идти в режиме реального времени".

Дипломат отметил содействие, оказанное со стороны ООН. "Мы благодарны Секретариату ООН и всем сотрудникам, которые приняли непосредственное, очень активное участие, оказав нам помощь в проведении этого мероприятия", - заключил глава дипмиссии РФ.