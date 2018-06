Рекордное количество болельщиков в Москве и Петербурге

В солдатских столовых подразделений ЮВО к чемпионату установили более 1 тыс. телевизоров

Москва и Санкт-Петербург побили все рекорды по количеству болельщиков. Несколько десятков тысяч человек за два с половиной часа до начала матча были в фан-зоне на Воробьевых горах в Москве - у сцены помимо россиян собрались фанаты из Перу, Колумбии, Аргентины и Бразилии. Любители футбола фотографируются друг с другом в разных образах, а также оставляют пожелания сборной России на специальном стенде. За пять минут до начала церемонии открытия ведущий замерил уровень шума - он показал 79,2 децибела, после чего было записано совместное официальное видеообращение чемпионата со словами Welcome to Russia.

Просмотры в южных регионах организованы в парках, на площадях около домов культуры и других площадках. В Ростове-на-Дону фанаты поддерживают сборную России семьями. "Я пришел в фан-зону с сыновьями, чтобы приобщать их с детства к футболу, мы пришли с атрибутикой нашей сборной", - рассказал ТАСС житель Ростова-на-Дону.

В Ставрополе матч открытия смотрят на большом экране в центре города на Александровской площади. За два часа до начала матча здесь началась развлекательная программа - болельщики участвовали в викторинах и спортивных конкурсах, перед жителями города выступили творческие коллективы.

Как сообщил руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев, в солдатских столовых подразделений ЮВО к чемпионату установлено более 1 тыс. телевизоров. На Черноморском флоте просмотры организованы в кают-компаниях и столовых кораблей, в комнатах досуга сухопутных воинских частей.

Футбол и окончание Рамадана на Кавказе

В Ингушетии зоны для просмотра матча открыты несмотря на религиозный праздник Ураза-байрам. "Один из главных для мусульман праздников начинается сегодня вечером, все готовятся к этому событию, но если вдруг кто-то захочет посмотреть футбол с компанией друзей, организованы фан-зоны в кинотеатрах и кафе крупных населенных пунктов региона", - сказала ТАСС заместитель председателя правительства Ингушетии Макка Аушева. По ее словам, после окончания трех праздничных дней Ураза-байрам во всех городах и селах республики в домах культуры, кафе и кинотеатрах будут организованы фан-зоны. В Назрани, Магасе и Малгобеке в парках и скверах транслируют матчи на больших экранах.

В Карачаево-Черкесии главным местом футбольных трансляций стал крытый летний амфитеатр в парке культуры и отдыха Черкесска "Зеленый остров", где установлен талисман чемпионата волк Забивака. "На трансляцию первого матча, по предварительным данным, ожидаем около 300 человек. Будем проводить трансляции ежедневно", - сказали ТАСС в администрации парка. Житель Черкесска Марат Аппоев рассказал ТАСС, что устроит просмотр с друзьями. "Я не пропущу первый матч, болею с друзьями за нашу сборную. Коллективный просмотр у нас сегодня дома, завтра пойдем болеть в амфитеатр, где установлен большой экран", - сказал он.

В самом высокогорном селе Северной Осетии Камунта, жители которого обещали присвоить сборной РФ звания почетных граждан в случае попадания в тройку призеров, за открытием чемпионата мира наблюдают в сельском клубе постройки конца XIX века. Как сообщили ТАСС в администрации местного самоуправления Дигорского района, специально по этому случаю там установили телевизор.

Главы регионов в фан-зоне, на стадионе и в соцсетях

Некоторые главы регионов находятся в "Лужниках". Глава Чечни Рамзан Кадыров выложил видео, где он находится рядом с руководителем Тульской области Алексем Дюминым и худруком Мариинского театра Валерием Гергиевым. "Мы уже на трибунах "Лужников"... Мы твердо верим в нашу команду, верим, что ребята будут с полной отдачей бороться за достойное место", - написал Кадыров.

Мэр Сочи Анатолий Пахомов смотрит трансляцию на фестивале болельщиков. В фан-зоне установлен особый, усиленный телеэкран, площадью 91 кв. м, изображение на котором очень хорошо видно даже при южном солнце. "Я хочу увидеть красивый футбол. Сегодня особый день для болельщиков всего мира", - отметил мэр.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко решил посмотреть первый матч на стадионе в Москве, для чего оформил паспорт болельщика и приобрел билеты на официальном сайте ФИФА. "Конечно, все эмоции я потрачу на то, чтобы поболеть за национальную сборную. В других матчах буду поддерживать Аргентину и Бразилию, игроки которых - мастера красивого футбола", - сообщил он журналистам.

Реакция в соцсетях

Пользователи социальных сетей поздравляют друг друга с началом чемпионата, впервые проходящего в России. Жители страны делятся фотографиями мест, где они смотрят трансляцию матча открытия - спортивные бары, кафе, рестораны, многие смотрят футбол дома, но все равно подготовили флаги России, дудки, нанесли на лицо аквагрим в цвета российского флага.

Россияне приветствуют иностранных болельщиков и футболистов. "Добро пожаловать в Россию! Welcome to Russia! Bienvenue en Russie! Willkommen in Russland! Benvenuto in Russia! Bienvenido a Rusia! Спорт объединяет! Ждем новых побед и позитивных эмоций! Всем удачи!", - написала приветствие сразу на нескольких языках на своей странице "ВКонтакте" жительница Норильска Тая Здоревская.