Путин в перерыве матча открытия ЧМ-2018 побеседовал с рядом зарубежных лидеров

Президент России пообщался с представителями Китая, Панамы, Ливана, Молдавии, Армении, Франции и Саудовской Аравии

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в перерыве матча Россия - Саудовская Аравия пообщался с гостями, приехавшими в Москву на матч открытия чемпионата мира по футболу, в том числе руководителями ряда стран.

В частности, глава российского государства побеседовал "на ногах" с вице-премьером госсовета Китая Сунь Чуньлань, главой Панамы Хуаном Карлосом Варелой Родригесом, премьером Ливана Саадом Харири, президентом Молдавии Игорем Додоном, премьером Армении Николом Пашиняном и экс-главой Франции Николя Саркози.

В перерыве матча также продолжился разговор Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом.

Кроме того, с гостями матча открытия пообщался премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Также лидеры стран беседовали друг с другом в разных форматах.