Меры по охране порядка в Подмосковье усилили к празднику Ураза-байрам на фоне ЧМ-2018

Все места проведения праздника будут обследованы, заявили в в пресс-службе главного управления региональной безопасности Московской области

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Власти усилили меры по обеспечению безопасности в Московской области по случаю празднования мусульманского праздника Ураза-байрам 15 июня на фоне стартовавшего в четверг чемпионата мира по футболу. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления региональной безопасности Подмосковья.

"В Московской области усиливают меры по обеспечению безопасности проведения традиционного мусульманского праздника Ураза-байрам, который состоится 15 июня 2018 года. Особое внимание к вопросам безопасности во время праздника обусловлено стартовавшим сегодня чемпионатом мира по футболу", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что до начала празднования все места проведения Ураза-байрама в области будут обследованы, в частности, кинологическими службами.

"В день праздника будет задействовано 650 сотрудников полиции, более 50 сотрудников Росгвардии. Маршруты патрулирования нарядов полиции будут приближены к местам проведения мероприятий", - отмечается в сообщении. Также помогать обеспечивать порядок на празднике будут 200 народных дружинников. На случай чрезвычайных ситуаций сформируют мобильные экипированные резервы общей численностью более 1 тыс. сотрудников.

В Подмосковье Ураза-байрам будет праздноваться в 34 муниципальных образованиях. Ожидается, что в общей праздничной молитве примут участие более 100 тыс. человек, добавили в пресс-службе. Праздничные намазы совершат на 39 площадках - в мечетях, молельных домах, молельных комнатах, арендуемых помещениях, а также на территории парков и спортивных сооружений.

Матчи первого в истории России домашнего чемпионата мира проходят с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. В Московской области подготовлены тренировочные базы, на территории которых будут проживать и тренироваться девять национальных сборных - России, Мексики, Перу, Аргентины, Бельгии, Франции, Ирана, Португалии и Туниса. Подмосковье подготовилось принять большое количество туристов из разных стран.