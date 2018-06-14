Капитан сборной Испании Рамос не видит позитива в смене главного тренера перед ЧМ-2018

Рамос отметил, что футболисты стараются не вмешиваться в деятельность руководства и надеются успешно стартовать на чемпионате мира

СОЧИ, 14 июня. /ТАСС/. Смена главного тренера сборной Испании за день до старта чемпионата мира не имеет приятных последствий для футболистов. Такое мнение на пресс- конференции высказал капитан и защитник испанской команды Серхио Рамос.

Хулен Лопетеги, готовивший сборную Испании к ЧМ-2018, подписал трехлетний контракт с мадридским "Реалом" без ведома Королевской испанской федерации футбола (RFEF). Президент RFEF Луис Рубиалес в среду объявил, что Лопетеги покидает пост главного тренера сборной Испании до начала чемпионата мира, его сменил Фернандо Йерро. Первый матч на ЧМ-2018 сборная Испании проведет с командой Португалии в пятницу на сочинском стадионе "Фишт", начало - 21:00 мск.

"Ничего приятного здесь нет, я тоже часть этого чемпионата и отборочного этапа, - сказал Рамос. - Надо быть выше, чем отдельно взятые личности, так как это очень важно. Никого лучше, чем Фернандо Йерро [в такой ситуации] нет. Жаль, что Хулена Лопетеги нет с нами, но он будет преследовать те же цели и те же желания, мы попали сюда благодаря ему".

Рамос отметил, что футболисты стараются не вмешиваться в деятельность руководства и надеются успешно стартовать на чемпионате мира. "Как капитана меня особо затрагивает эта ситуация, но мы стараемся не вмешиваться в такие решения. Мы знаем, что завтра [для нас] начинается чемпионат мира и важный матч с чемпионами Европы, надеюсь, что мы начнем в хорошем ключе. Как капитан я должен мотивировать команду и вдохновлять всю страну, и нужно учиться переживать сложные моменты, каждая проблема - это возможность вырасти, надо продолжать делать то, что мы можем", - отметил футболист.

Капитаном сборной Португалии и ее лучшим бомбардиром является одноклубник Рамоса по "Реалу" Криштиану Роналду. "Мы оба закончили сезон в отличной форме, от Роналду постоянно исходит опасность - не только потому, что команда отличная. Мы должны обеспечить больше безопасности сзади и будем стараться блокировать Роналду, предстоит интересный матч. Мы должны сосредоточиться на чемпионате, это сделает нас единой командой, надеюсь, все завтра будет хорошо", - заключил Рамос.

После матча с командой Португалии испанские футболисты сыграют со сборными Ирана (20 июня, Казань) и Марокко (25 июня, Калининград). Чемпионат мира начался в России 14 июня и продлится до 15 июля.