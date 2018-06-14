Дед Мороз, которому никогда не жарко

Возле памятника Владимиру Ленину болельщиков встречал Дед Мороз и Снегурочка, они пользовались особой популярностью

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Московский стадион "Лужники" во время матча открытия чемпионата мира по футболу между сборными России и Саудовской Аравии стал центром внимания всего мира, причем не только по телевизору. ТАСС рассказывает, что происходило вокруг стартовой встречи мирового первенства.

На станциях в толпе фанатов мелькали болельщики сборных Аргентины в бело-голубых футболках, Колумбии в желтом и все той же Мексики. При открытии дверей из соседнего вагона доносилось "Рос-си-я". В холле станции "Спортивная" было многолюдно, но никто не задерживался - болельщики организованно выходили к арене и соблюдали меры предосторожности.

Москва перестала походить на себя на красной ветке метро на пути к арене. Яркие мексиканцы шумной и веселой компанией заходили в вагон и радовали пассажиров национальными нарядами. Хотя ради удобства окружающих из болельщиков пришлось снять широченные сомбреро. Фанаты в бело-зелено-красных масках начали активно фотографироваться с зашедшими на следующей станции волонтерами и болельщиками сборной Германии.

"Впечатление, что и не в России я уже", - заметил собеседник ТАСС и поспешил на трибуну.

Ближе ко входу на сам стадион стоял мужчина средних лет в футболке сборной Саудовской Аравии и активно фотографировал арену. Как рассказал болельщик корреспонденту ТАСС, он приехал из Воронежа и решил приобрести футболку соперника россиян спонтанно, надеясь, что это может принести удачу. "Да я вот сам уже перестаю понимать, что происходит вокруг, все смешалось, - признался Алексей. - Я вот приехал из Воронежа, сегодня погулял по Москве. Захотелось купить футболку сборной Саудовской Аравии. Само собой, поддерживать буду наших, но вдруг это принесет удачу. Тогда сделаю это традицией".

Идущие на стадион болельщики смешивались в колоритную и яркую толпу, на разных языках и на любой мотив звучали выкрики в поддержку своих сборных и национальные песни. Нужно несколько мгновений, чтобы прийти в себя и начать концентрироваться на окружающем. Южноамериканское представительство дополняли болельщики сборной Перу и США, чья команда на турнир не попала. Тем не менее американцы стали самой представительной иностранной делегацией в России, их приехало больше 40 тысяч. Внимание толпы привлек уже опытный уругвайский болельщик в небесно-голубом пончо, который активно позировал и профессиональным фотографам, и обычным болельщикам, которые уже по дороге на матч активно выкладывали яркие картинки в социальные сети.

Со стороны станции "Воробьевы горы" в пеструю толпу вливалась бело-зеленая колонна саудовцев, которые не переставали петь и восхвалять Аллаха. Болельщики других стран не пропускали ни одного мужчину в тобе - традиционной одежде саудовцев. Толпа фанатов была довольно плотной, людям приходилось лавировать, но очередей на пункте досмотра и при входе на трибуны замечено не было.

От Жванецкого до Жириновского

Возле памятника Владимиру Ленину болельщиков встречал Дед Мороз и Снегурочка, они пользовались особой популярностью. Дед Мороз ездит на чемпионаты мира с 1990 года, а сборную поддерживает в таком образе с 2008 года. "Это наше хобби, нам просто нравится ходить на футбол и поддерживать сборную России", с улыбкой рассказала Снегурочка.

"Почему мне жарко? У меня специальный костюм, облегченный. Сейчас совсем просто. Представьте, как мне было на чемпионате мира в Бразилии в плюс 35", - вполне серьезно добавил Дед Мороз.

Болельщик сборной Саудовской Аравии Аднан Шариф на вопрос о прогнозе на матч ответил сдержанно оптимистично: "Планирую посетить только эту игру. Надеюсь, что наша команда победит и не так важно, с каким счетом. Мне очень понравилось в России, отличный опыт, рад, что оказался здесь", - рассказал Аднан.

Перед матчем очень активным был необкновенный гость из Камеруна - болельщик разделся по пояс и выкрасил тело в цвета российского триколора. Камерунец не отказывал в фотографии никому и позитивно рассуждал об игре сборной России. "Я болею за россиян, потому что знаю, что она сегодня победит. Счет будет 2:0, уверен в этом", - заявил он, но почему-то отказался раскрывать, откуда такая уверенность.

Девушка-волонтер на вышке приветствовала прохожих на разных языках. "Мехико, Колумбия, Араби Саудит, welcome" - и очередная группа болельщиков отзывалась одобрительными возгласами.

Возле стадиона известных лиц было не счесть, это действительно историческое событие для России. Возле стадиона прогуливался баскетболист Сергей Моня, спешил ко входу на трибуны писатель Михаил Жванецкий и рэпер L'One, отбивались от бесчисленной вереницы желающих получить автограф, известные футболисты Хави, Луиш Фигу и Кристиан Карамбе, а прогнозы на матч давали даже политики Владимир Жириновский, Александр Жуков, Геннадий Зюганов.