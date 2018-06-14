историявсе о чемпионатеучастникирасписаниестадионырезультаты
вернуться к списку
14 июня, 19:52
"Лужники" собрали болельщиков из разных стран на матче открытия ЧМ-2018
Болельщики в "Лужниках"
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Ближайшие матчи
15 июня, 15:00
Групповой этап
ЕгипетУругвай
15 июня, 18:00
Групповой этап
МароккоИран
15 июня, 21:00
Групповой этап
ПортугалияИспания
расписание всех игр
Возле памятника Владимиру Ленину болельщиков встречал Дед Мороз и Снегурочка, они пользовались особой популярностью

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Московский стадион "Лужники" во время матча открытия чемпионата мира по футболу между сборными России и Саудовской Аравии стал центром внимания всего мира, причем не только по телевизору. ТАСС рассказывает, что происходило вокруг стартовой встречи мирового первенства.

Смотрите также
Сборная России с победы стартовала на ЧМ-2018

Ближе ко входу на сам стадион стоял мужчина средних лет в футболке сборной Саудовской Аравии и активно фотографировал арену. Как рассказал болельщик корреспонденту ТАСС, он приехал из Воронежа и решил приобрести футболку соперника россиян спонтанно, надеясь, что это может принести удачу. "Да я вот сам уже перестаю понимать, что происходит вокруг, все смешалось, - признался Алексей. - Я вот приехал из Воронежа, сегодня погулял по Москве. Захотелось купить футболку сборной Саудовской Аравии. Само собой, поддерживать буду наших, но вдруг это принесет удачу. Тогда сделаю это традицией".

"Впечатление, что и не в России я уже", - заметил собеседник ТАСС и поспешил на трибуну.

Дед Мороз, которому никогда не жарко

Москва перестала походить на себя на красной ветке метро на пути к арене. Яркие мексиканцы шумной и веселой компанией заходили в вагон и радовали пассажиров национальными нарядами. Хотя ради удобства окружающих из болельщиков пришлось снять широченные сомбреро. Фанаты в бело-зелено-красных масках начали активно фотографироваться с зашедшими на следующей станции волонтерами и болельщиками сборной Германии.

На станциях в толпе фанатов мелькали болельщики сборных Аргентины в бело-голубых футболках, Колумбии в желтом и все той же Мексики. При открытии дверей из соседнего вагона доносилось "Рос-си-я". В холле станции "Спортивная" было многолюдно, но никто не задерживался - болельщики организованно выходили к арене и соблюдали меры предосторожности. 

Смотрите также
Матч открытия чемпионата мира по футболу в "Лужниках" посетили 78 011 зрителей

Идущие на стадион болельщики смешивались в колоритную и яркую толпу, на разных языках и на любой мотив звучали выкрики в поддержку своих сборных и национальные песни. Нужно несколько мгновений, чтобы прийти в себя и начать концентрироваться на окружающем. Южноамериканское представительство дополняли болельщики сборной Перу и США, чья команда на турнир не попала. Тем не менее американцы стали самой представительной иностранной делегацией в России, их приехало больше 40 тысяч. Внимание толпы привлек уже опытный уругвайский болельщик в небесно-голубом пончо, который активно позировал и профессиональным фотографам, и обычным болельщикам, которые уже по дороге на матч активно выкладывали яркие картинки в социальные сети. 

Со стороны станции "Воробьевы горы" в пеструю толпу вливалась бело-зеленая колонна саудовцев, которые не переставали петь и восхвалять Аллаха. Болельщики других стран не пропускали ни одного мужчину в тобе - традиционной одежде саудовцев. Толпа фанатов была довольно плотной, людям приходилось лавировать, но очередей на пункте досмотра и при входе на трибуны замечено не было.

От Жванецкого до Жириновского

Возле памятника Владимиру Ленину болельщиков встречал Дед Мороз и Снегурочка, они пользовались особой популярностью. Дед Мороз ездит на чемпионаты мира с 1990 года, а сборную поддерживает в таком образе с 2008 года. "Это наше хобби, нам просто нравится ходить на футбол и поддерживать сборную России", с улыбкой рассказала Снегурочка.

"Почему мне жарко? У меня специальный костюм, облегченный. Сейчас совсем просто. Представьте, как мне было на чемпионате мира в Бразилии в плюс 35", - вполне серьезно добавил Дед Мороз.

Болельщик сборной Саудовской Аравии Аднан Шариф на вопрос о прогнозе на матч ответил сдержанно оптимистично: "Планирую посетить только эту игру. Надеюсь, что наша команда победит и не так важно, с каким счетом. Мне очень понравилось в России, отличный опыт, рад, что оказался здесь", - рассказал Аднан.

Перед матчем очень активным был необкновенный гость из Камеруна - болельщик разделся по пояс и выкрасил тело в цвета российского триколора. Камерунец не отказывал в фотографии никому и позитивно рассуждал об игре сборной России. "Я болею за россиян, потому что знаю, что она сегодня победит. Счет будет 2:0, уверен в этом", - заявил он, но почему-то отказался раскрывать, откуда такая уверенность. 

Девушка-волонтер на вышке приветствовала прохожих на разных языках. "Мехико, Колумбия, Араби Саудит, welcome" - и очередная группа болельщиков отзывалась одобрительными возгласами.

Возле стадиона известных лиц было не счесть, это действительно историческое событие для России. Возле стадиона прогуливался баскетболист Сергей Моня, спешил ко входу на трибуны писатель Михаил Жванецкий и рэпер L'One, отбивались от бесчисленной вереницы желающих получить автограф, известные футболисты Хави, Луиш Фигу и Кристиан Карамбе, а прогнозы на матч давали даже политики Владимир Жириновский, Александр Жуков, Геннадий Зюганов.

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.additional}}{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Все
о чемпионате
Футболист сборной России Кутепов мысленно уже переключился на второй матч на ЧМ-2018
14 июня, 21:38
Самедов: сборная Россия не та команда, которая расслабится после первого матча ЧМ
14 июня, 21:35
Жирков: футболисты сборной России должны сохранить победный настрой в следующих матчах ЧМ
14 июня, 21:29
Футболист сборной России Газинский назвал гол на чемпионате мира мечтой детства
14 июня, 21:26
Авербух: церемония открытия ЧМ-2018 прошла успешно и придала силы сборной России
14 июня, 21:25
Сборные Нигерии и Хорватии прибыли в Калининград, где встретятся в матче ЧМ-2018
14 июня, 21:23
Алаев: Россия задала высокую планку организации ЧМ по футболу
14 июня, 21:19
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Исполнители и копирайты

Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

В проекте использованы фотографии агентств:

Фотохроника ТАСС (Александр Демьянчук, Артем Коротаев, Петр Ковалев), EPA-EFE/ABEDIN, TAHERKENAREH, EPA-EFE/AIDAN CRAWLEY, EPA-EFE/ANDRES CRISTALDO, EPA/ANDY RAIN, EPA/ANGEL DIAZ, EPA-EFE/ANTONIO BAT, EPA-EFE/BARTLOMIEJ ZBOROWSKI, EPA-EFE/BRENDAN ESPOSITO, EPA/Chris Ricco, EPA/DAN HIMBRECHTS, EPA-EFE/DIMITRIS LEGAKIS, EPA-EFE/ERNESTO ARIAS, EPA/ETIENNE LAURENT, EPA/FAZRY ISMAIL, EPA-EFE/FRANCK ROBICHON, EPA/IAN LANGSDON, EPA/JASON SZENES, EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT, EPA-EFE/JEON HEON-KYUN, EPA/JORGE NUNEZ, EPA-EFE/JOSE JACOME, EPA-EFE/JOSE MENDEZ, EPA/KAI FOERSTERLING, EPA/KIMIMASA MAYAMA, EPA-EFE/KIYOSHI OTA, EPA-EFE/LAURENT GILLIERON, EPA/LUKAS COCH, EPA-EFE/MATTEO BAZZI, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA-EFE/NOUFAL IBRAHIM, EPA-EFE/PAULO NOVAIS, EPA/PAUL MILLER, EPA/PETER POWELL, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA/PETER KLAUNZER, EPA-EFE/RAUL MARTINEZ, EPA/ROBERT GHEMENT, EPA-EFE/RONALD WITTEK, EPA/RUNGROJ YONGRIT, EPA/SEBASTIEN NOGIER, EPA/SERGEY DOLZHENKO, EPA/SRDJAN SUKI, EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ, EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU, EPA-EFE/VAHRAM BAGHDASARYAN, EPA-EFE/YOAN VALAT, EPA-EFE/YURI KOCHETKOV, AP Photo/Abdeljalil Bounhar, AP Photo/Antonio Calanni, AP Photo/Ahmed Gamil, AP Photo/Andre Penner, AP Photo/Ariel Schalit, AP Photo/Armando Franca, AP Photo/Brynjar Gunnarsson, AP Photo/Christophe Ena, AP Photo/Czarek Sokolowski, AP Photo/Daniel Munoz, AP Photo/Darko Vojinovic, AP Photo/Denis Tyrin, AP Photo/Fernando Vergara, AP Photo/Geert Vanden Wijngaert, AP Photo/Gustavo Garello, AP Photo/Hassan Ammar, AP Photo/John Raoux, AP Photo/Marcelo Hernandez, AP Photo/Martin Meissner, AP Photo/Martin Mejia, AP Photo/Matt Dunham, AP Photo/Michel Spingler, AP Photo/Moises Castillo, AP Photo/Peter Morrison, AP Photo/Petr David Josek, AP Photo/Rodrigo Abd, AP Photo/Sakchai Lalit, AP Photo/Scott Heppell, AP Photo/Sergei Chuzavkov, AP Photo/Shuji Kajiyama, AP Photo/Sunday Alamba, AP Photo/Tony Avelar, REUTERS/Andres Stapff, REUTERS/Amr Abdallah Dalsh, REUTERS/Brandon Malone, REUTERS/Edgar Su, REUTERS/Eric Vidal, REUTERS/Jaime Saldarriaga, REUTERS/Jason Cairnduff, REUTERS/Jorge Cabrera, REUTERS/Kacper Pempel, REUTERS/Kai Pfaffenbach, REUTERS/Kim Hong-Ji, REUTERS/Leonardo Benassatto, REUTERS/Michael Dalder, REUTERS/Siphiwe Sibeko, REUTERS/Steve Christo, REUTERS/Susana Vera, REUTERS/Zoubeir Souissi, Aitor Alcalde/Getty Images, Amin M. Jamali/Getty Images, Bruno Zanardo/Getty Images, Buda Mendes/Getty Images, Catherine Ivill/Getty Images, Chung Sung-Jun/Getty Images, David Ramos/Getty Images, Denis Doyle/Getty Images, Francois Nel/Getty Images, Hagen Hopkins/Getty Images, Hector Vivas/Getty Images, James D. Morgan/Getty Images, Julian Finney/Getty Images, Lucas Uebel/Getty Images, Michael Regan/Getty Images, Mike Hewitt/Getty Images, Oleg Nikishin/Getty Images, Ronald Martinez/Getty Images, Srdjan Stevanovic/Getty Images, Steve Haag/Getty Images, Stu Forster/Getty Images, Andrew Surma/NurPhoto via Getty Images, Foto Olimpik/NurPhoto via Getty Images, Pedro Fiúza/NurPhoto via Getty Images, Burak Akbulut/Anadolu Agency/Getty Images, Leonardo Benassatto/Anadolu Agency/Getty Images, Mustafa Yalcin/Anadolu Agency/Getty Images, Catherine Ivill - AMA/Getty Images, Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images, Eddy LEMAISTRE/Corbis via Getty Images, Ben Radford/Corbis via Getty Images, Lukasz Laskowski/PressFocus/MB Media/Getty Images, TF-Images/TF-Images via Getty Images, Epsilon/Getty Images, Power Sport Images/Getty Images, VI Images via Getty Images, fckncg/Shutterstock, AP Photo/Paul White