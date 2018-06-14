Перекрытия не помешали свободному движению транспорта в Москве в первый день ЧМ-2018

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Дорожное движение в Москве в день открытия чемпионата мира по футболу осуществляется в свободном режиме несмотря на многочисленные перекрытия в районе стадионов "Лужники" и "Спартак" и фан-зоны на Воробьевых горах. Об этом сообщает столичный Центр организации дорожного движения в своем Twitter.
"Трафик в Москве оценивается в четыре балла. Серьезных затруднений не зафиксировано несмотря на ограничения в центре Москвы в связи с проведением футбольного матча на стадионе "Лужники", - говорится в сообщении.
Трафик в Москве оценивается в 4 балла. Серьезных затруднений не зафиксировано несмотря на ограничения в центре Москвы в связи с проведением футбольного матча на стадионе "Лужники".— ЦОДД (@gucodd) June 14, 2018
Матчи первого в истории России домашнего чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах.