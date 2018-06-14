Вход в фан-зону ЧМ-2018 в Москве закрыли из-за переполненной площадки

Болельщикам рекомендуют выбрать другие места для просмотра матча

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Вход на фестиваль болельщиков чемпионата мира по футболу на Воробьевых горах в Москве в четверг закрыт из-за переполненной площадки, сообщила пресс-служба департамента спорта и туризма города.

"Вход на территорию фестиваля болельщиков в Москве временно закрыт в связи с максимальной загрузкой площадки. Гостям чемпионата рекомендуют выбрать другие места для просмотра матча", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что закрыта станция метро "Воробьевы горы".

В настоящее время идет матч между сборными России и Саудовской Аравии.

Московская фан-зона располагается на Воробьевых горах напротив главного здания Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, она рассчитана на 25 тыс. человек. Рядом с ней находится смотровая площадка, с которой открывается панорамный вид на Москву и, в частности, на стадион "Лужники".