Матч открытия чемпионата мира по футболу в "Лужниках" посетили 78 011 зрителей

В первом матче турнира в России играют хозяева мирового первенства с командой Саудовской Аравии

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Матч открытия чемпионата мира по футболу между сборными России и Саудовской Аравии посетили 78 011 зрителей. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Матч проходит в Москве на стадионе "Лужники", который вмещает 81 тыс. зрителей. Идет второй тайм, счет - 3:0 в пользу сборной России.

Рекорд посещаемости матча чемпионата мира был установлен в 1950 году в Рио-де-Жанейро. На финал турнира между сборными Уругвая и Бразилии (2:1) пришло 173 850 зрителей, однако тогда на стадионах были стоячие места.