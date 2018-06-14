Бывший президент ФИФА Блаттер 19 июня прилетит в Москву на чемпионат мира

Отмечается, что он проведет в России несколько дней

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер прилетит в Москву на чемпионат мира 19 июня. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что Блаттер проведет в России несколько дней.

В конце 2015 года Блаттер, руководивший организацией в период с 1998-го по 2015-й, и Мишель Платини, также занимавший должность вице-президента ФИФА, были отстранены комитетом ФИФА по этике от футбольной деятельности на восемь лет. Основанием для отстранения чиновников стал перевод Блаттером 2 млн швейцарских франков из средств ФИФА на счета Платини в 2011 году. Впоследствии апелляционный комитет ФИФА сократил срок дисквалификации Блаттера и Платини до шести лет, а в мае 2016 года Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию Платини, оставив в силе его шестилетнее отстранение от футбольной деятельности.