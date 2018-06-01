Побывавший на МКС мяч использовали в церемонии открытия ЧМ-2018

Мяч вернул с орбиты на Землю российский космонавт Антон Шкаплеров, возвратившийся с МКС в начале июня

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Официальный мяч ЧМ-2018 по футболу, недавно возвращенный с Международной космической станции (МКС) на Землю, был использован в церемонии открытия чемпионата в Москве, сообщил в четверг ТАСС представитель Роскосмоса.

"Официальный мяч ЧМ-2018, побывавший на МКС, принял участие в церемонии открытия, проходившей на московском стадионе "Лужники", - сказал собеседник агентства, уточнив, что мяч участвовал именно в церемонии открытия ЧМ-2018, а не в первом матче чемпионата между командами России и Саудовской Аравии, который идет сейчас.

По его словам, Роскосмос реализовал это проект совместно с оргкомитетом "Россия-2018".