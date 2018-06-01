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14 июня, 19:24
Побывавший на МКС мяч использовали в церемонии открытия ЧМ-2018
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Мяч вернул с орбиты на Землю российский космонавт Антон Шкаплеров, возвратившийся с МКС в начале июня

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Официальный мяч ЧМ-2018 по футболу, недавно возвращенный с Международной космической станции (МКС) на Землю, был использован в церемонии открытия чемпионата в Москве, сообщил в четверг ТАСС представитель Роскосмоса.

"Официальный мяч ЧМ-2018, побывавший на МКС, принял участие в церемонии открытия, проходившей на московском стадионе "Лужники", - сказал собеседник агентства, уточнив, что мяч участвовал именно в церемонии открытия ЧМ-2018, а не в первом матче чемпионата между командами России и Саудовской Аравии, который идет сейчас.

По его словам, Роскосмос реализовал это проект совместно с оргкомитетом "Россия-2018".

Продолжим рубрику #Астрей_спорт. Мы с Олегом (@olegmks) решили разнообразить наши тренировки и поиграть в футбол! Кстати, это официальный мяч Чемпионата мира по футболу 2018. И уже в это воскресенье мы доставим его на Землю. Ссылка на полную версию видео в описании профиля. • @Olegmks and I played an improvised football match aboard the Space Station. An official Telstar 18 ball was especially brought to the station for this purpose and the ball planned to be returned to Earth together with my crew. A link to the full version of the video in Instagram's profile area.

Публикация от Anton Shkaplerov (@anton_astrey)

Официальный мяч ЧМ-2018 был отправлен на МКС 21 марта, 3 июня российский космонавт Антон Шкаплеров, возвратившийся с орбиты на Землю, привез мяч с собой.

Мировое первенство стартовало 14 июня матчем между сборными России и Саудовской Аравии, игра началась в "Лужниках" в 18:00 мск. Чемпионат мира проходит в 11 городах России и продлится до 15 июля.

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Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

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