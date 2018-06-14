Джикия надеется, что травма футболиста сборной России Дзагоева не является серьезной

Россиянин покинул поле в середине первого тайма матча против Саудовской Аравии

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Защитник московского "Спартака" и сборной России по футболу Георгий Джикия, который пропускает чемпионат мира из-за травмы, выразил надежду, что травма, полученная полузащитником Аланом Дзагоевым в первом тайме матча открытия ЧМ-2018, не является серьезной. Об этом он заявил в эфире Первого канала.

В четверг сборная России играет в матче открытия чемпионата мира против команды Саудовской Аравии. Дзагоев покинул поле в середине первого тайма при счете 1:0 в пользу хозяев, полузащитник получил травму левой ноги. Вместо него на поле вышел Денис Черышев и забил гол. После первого тайма сборная России ведет со счетом 2:0.

"Очень жалко Алана Дзагоева, - заявил Джикия. - Очень надеюсь, что травма у него не является серьезной. Вместо него вышел Черышев и забил гол, тем самым подтвердив, что все ребята готовы и заряжены на борьбу".

"Волнение у нашей команды было колоссальным, но быстрый гол, забитый Юрием Газинским на 12-й минуте, помог команде расслабиться. Ребята контролируют игру. Важно сосредоточенно провести первые минуты второго тайма. Надо постараться забить еще, ждем мяча от Федора Смолова", - добавил защитник.

В январе этого года Джикия получил серьезную травму - разрыв крестообразной связки колена. В нынешнем сезоне Джикия провел в составе "Спартака" 25 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами. В составе сборной России защитник дебютировал 5 июня 2017 года в товарищеском матче против команды Венгрии (3:0). Всего за национальную команду он провел восемь матчей.