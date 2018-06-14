Россия открыла фан-зону ЧМ-2018 в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке

ООН, 14 июня. /ТАСС/. Фан-зона для просмотра матчей чемпионата мира 2018 года по футболу открылась в четверг в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. У большого экрана, установленного в зале с видом на Ист-ривер, собрались десятки дипломатов, сотрудников секретариата всемирной организации и журналистов.
В креслах в импровизированной "VIP-ложе" за церемонией открытия мундиаля наблюдали послы России, Казахстана, Колумбии, Туниса, Перу и других стран, многие из которых пришли в футболках своих сборных. Чуть позднее - ближе к началу стартового матча чемпионата между командами РФ и Саудовской Аравии - к ним присоединился постоянный представитель королевства при ООН Абдалла аль-Муаллими.
С приветственным словом к собравшимся обратился постпред РФ Василий Небензя, на котором была надета именная футболка с 10-м номером. "Мы превратили почти всю ООН в фан-зону, и на этот месяц у нас есть еще и другие планы. Искренне надеюсь, что это будет мирный месяц для нас, чтобы наслаждаться миром и футболом", - сказал дипломат, в этом месяце выполняющий функции председателя Совета Безопасности.
HAPPENING NOW: #UN is turning into a great fanzone for the 2018 FIFA World Cup Russia ⚽️! Ambassadors, @UN_PGA M.#Lajčák, delegates are watching the opening ceremony & match together! #Football unifies! #Russia2018 #FIFAWorldCup #WorldCup2018 pic.twitter.com/kM1YTPwStP— Russian Mission UN (@RussiaUN) 14 June 2018
Как заявил Небензя, спорт - это "великая объединяющая сила". Он пожелал всем болельщикам хорошего настроения от просмотра матчей мирового первенства, которое впервые проходит в России. "Пусть победит сильнейший, и давайте наслаждаться футболом вместе", - добавил постпред РФ.
Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Стартовая игра ЧМ проходит на московском стадионе "Лужники". По сложившейся традиции, матчи первенства будут в прямом эфире транслироваться в штаб-квартире ООН. Несколько экранов установлены в разных частях комплекса, в том числе в помещениях Совета Безопасности ООН.