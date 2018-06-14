Дзагоеву диагностировано повреждение мышц задней поверхности бедра

Игрок получил травму в середине первого тайма стартового матча чемпионата мира против команды Саудовской Аравии

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Предварительная диагностика показала повреждение мышц задней поверхности бедра у полузащитника сборной России Алана Дзагоева. Об этом сообщается в Twitter сборной России.

У Алана Дзагоева предварительно повреждение мышц задней поверхности бедра. Сроки лечения будут определены по итогам предстоящего МРТ. Здоровья, Алан! pic.twitter.com/IY6PSxpFhr

Дзагоев получил травму в середине первого тайма стартового матча чемпионата мира против команды Саудовской Аравии при счете 1:0 в пользу хозяев. После первого тайма сборная России ведет со счетом 2:0.

"У Алана Дзагоева предварительно повреждение мышц задней поверхности бедра. Сроки лечения будут определены по итогам предстоящего МРТ. Здоровья, Алан!" - говорится в сообщении.