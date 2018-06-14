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Для гостей города организовали пешеходные и автобусные экскурсии и открыли экспозицию с работами мастеров от монументальной живописи до современного искусства

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Гости чемпионата мира по футболу, которые начали съезжаться в Екатеринбург к матчу группового этапа между сборными Египта и Уругвая, уже начали пригнимать участие в развлекательной программе в самом восточном городе ЧМ-2018. В частности, в городском пресс-центре, открытом специально к первенству, можно узнать об истории Среднего Урала, увидеть копию Большого Шигирского идола, который считается древнейшей в мире деревянной скульптурой, а также получить в подарок уральский самоцвет, передает корреспондент ТАСС.

"Чтобы наглядно рассказать о развитии Среднего Урала, здесь у нас также представлены заводские стальные клещи, чугунная литая гиря XVIII века, артинские косы, которые продаются по всему миру, традиционный тагильский поднос, а также лимитированная коллекция сувениров от Сысертского фарфорового завода - статуэтки футболистов всех сборных ЧМ-2018. Есть сувениры от ювелирного дома Moiseikin - например, украшенные бриллиантами шахматы "Медведь". Это копия изделия, которое в свое время было подарено президенту России Владимиру Путину", - рассказала ТАСС гид презентационной зоны региона.

Городской пресс-центр в Екатеринбурге расположен в усадьбе горного техника Утякова, которая построена в 1900-е годы и является объектом культурного наследия. Пространство усадьбы украшено настоящими крупными драгоценными камнями - малахитом, черным гранатом, пиритом, гранатом-уваровитом, а также копией Большого Шигирского идола.

Золотые самородки и граница Европы с Азией

Кроме того, в Екатеринбурге пользуются популярностью пешеходные и автобусные экскурсии, которые стартуют сразу от городского пресс-центра. В четверг для журналистов прошла экскурсия на испанском языке на границу Европы и Азии под Екатеринбургом, где они смогли запросто перейти из одной части света в другую. Также гости и болельщики могут пройтись пешком по Екатеринбургу и увидеть его основные достопримечательности, а в туре "Гастрономическая миля" узнать о местной кухне и научиться лепить уральские пельмени.

Еще одним ярким объектом для посещения гостей стала открывшаяся экспозиция в новом международном центре искусств "Главный проспект". Здесь представили работы мастеров от монументальной живописи до современного искусства, а также коллекцию первого в России самородного золота и изделия лучших ювелиров Урала. Одним из посетителей выставки в четверг стал первый секретарь консульского департамента МИД Египта Хоссам Камалельдин, который заинтересовался картиной с изображением последнего российского императора Николая II и выразил желание посетить Ганину яму - монастырь, построенный в Свердловской области на месте обнаружения останков царской семьи.

"Благодарю за теплый прием представительство МИД России в Екатеринбурге. Это мой второй день в городе из предстоящих двух недель, но уже сейчас я ощущаю теплоту российского приема. Я первый раз посетил ваш город, но до этого был в Москве, где попробовал русский борщ, щи и шашлык. Я встречался со сборной - думаю, у них не будет никаких проблем, погода хорошая, мне очень нравится", - поделился он в беседе с корреспондентом ТАСС.

Ожидания и первые подарки

Для встречи гостей на екатеринбургском вокзале смонтировали фотозону в виде большого подстаканника - атрибута путешествий по железной дороге. Первые два дополнительных поезда с болельщиками прибудут из Москвы в пятницу. В международном аэропорту Кольцово пассажирам в дни чемпионата круглосуточно помогают волонтеры - для этого задействовано более 170 человек.

По данным региональных властей, на матче Египет - Уругвай ожидается аншлаг, игру посетят порядка 30 тыс. болельщиков из 30 стран. Как и ожидалось, большинство билетов приобрели болельщики из Уругвая и Египта. Футболисты сборной Египта, которые вечером в среду прилетели в Екатеринбург, уже получают первые подарки: журналист местного издания передал в подарок валенки нападающему Мохаммеду Салаху, который в день матча с Уругваем отметит день рождения.

В Екатеринбурге пройдут четыре матча группового этапа: Египет - Уругвай (15 июня), Франция - Перу (21 июня), Япония - Сенегал (24 июня) и Мексика - Швеция (27 июня).

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