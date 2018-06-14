Полузащитник сборной России Дзагоев получил травму в матче открытия ЧМ-2018

Вместо него на поле вышел Денис Черышев

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Полузащитник сборной России по футболу Алан Дзагоев получил травму на 24-й минуте матча открытия чемпионата мира против команды Саудовской Аравии.

Дзагоев бежал без мяча и схватился за заднюю поверхность бедра, после чего попросил замену. Предположительно, полузащитник надорвал мышцу. Он покинул поле при помощи врачей.

Вместо Дзагоева на поле вышел полузащитник испанского "Вильярреала" Денис Черышев, который проводит 12-й матч за сборную России.

Встреча проходит в Москве на стадионе "Лужники", идет первый тайм, счет - 1:0 в пользу сборной России. На 12-й минуте мяч забил полузащитник Юрий Газинский.

Дзагоев второй раз в карьере играет на чемпионате мира. На турнире в Бразилии в 2014 году он принял участие во всех трех матчах сборной России на групповом этапе. Всего 27-летний Дзагоев провел за сборную 57 матчей, в которых забил девять мячей и отдал восемь голевых передач.