Фонтаны Петергофа впервые пустили под футбольный марш в честь старта ЧМ-2018

Сообщается, что посещаемость музея-заповедника достигла рекордной отметки из-за наплыва болельщиков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Фонтаны одного из самых известных архитектурных комплексов России - Большого каскада в Петергофе - впервые в своей истории торжественно запустили под футбольный марш в четверг в честь старта чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе государственного музея-заповедника "Петергоф".

"14 июня в честь открытия чемпионата мира по футболу 2018 состоялся торжественный пуск Большого Каскада под всем известную мелодию "Футбольный марш", под которую традиционно начинались футбольные матчи в СССР", - рассказали в пресс-службе.

Как сообщили ТАСС руководитель пресс-службы ГМЗ Валерия Карпович, посещаемость музея-заповедника достигла рекордной отметки - около 100 тыс. за выходные. Этому способствовал наплыв болельщиков, приехавших в Петербург на чемпионат мира. "В большом количестве приходят фанаты в футболках своих национальных сборных и с символикой турнира", - отметила Карпович.

В Петергофе располагается одна из крупнейших фонтанных систем на Земле. Она состоит 147 фонтанов, действующих в Верхнем саду и в Нижнем парке бывшей императорской резиденции. Самые известные из них - "Самсон" перед Большим каскадом, "Нептун" в Верхнем саду, "Солнце", "Пирамида", Римские фонтаны.